Pengertian Cerita Fiksi dan Ciri-Cirinya yang Perlu Diketahui

Cerita fiksi dapat terdiri dari novel atau cerita pendek yang berasal dari khayalan atau bersifat imajinatif. Sehingga, cerita fiksi menjadi karangan non ilmiah yang tidak berdasarkan pada kenyataan atau fakta. Meskipun fiksi adalah cerita karangan dan kerap disebut tidak memedulikan sejarah, namun banyak cerita fiksi yang dibuat karena terinspirasi dari fakta sejarah yang ada.

Melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cerita fiksi adalah cerita rekaan berupa roman, novel, dan lain sebagainya. Cerita fiksi sendiri merupakan salah satu dari cabang sastra yang menyusun dan membuat karya dengan bentuk narasi imajinatif. Cerita fiksi ini umumnya terdapat dalam bentuk prosa, seperti dongeng, novel, dan cerita hasil imajinasi lainnya.

Urutan Baca Seluruh Novel JRR Tolkien Berdasarkan Kronologi, Kapan Baca The Lord of the Rings?

Urutan Baca Seluruh Novel JRR Tolkien Berdasarkan Kronologi, Kapan Baca The Lord of the Rings?

Terdapat dua cara membaca novel-novel karya JRR Tolkien, yaitu berdasarkan waktu rilis atau publikasi dan berdasarkan kronologi cerita.

Baca Selengkapnya