Aktor Revaldo Kembali Ditangkap karena Narkoba, Unggahan Terakhirnya Disorot

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain sinetron Fifaldi Surya Permana atau lebih akrab disapa Revaldo kembali ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Revaldo ditangkap oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

"Iya-iya betul ditangkap," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 12 Januari 2023.

Mukti belum menerangkan lebih lanjut mengenai waktu dan lokasi aktor 40 tahun itu ditangkap. Ia juga belum membeberkan barang bukti yang disita polisi dalam penangkapan tersebut.

Unggahan Terakhir Revaldo

Melihat dari akun Instagramnya, Revaldo terakhir mengunggah video pada Kamis, 5 Januari 2023. Ia mengunggah video kembang api di malam pergantian tahun baru yang begitu meriah. "The flower I post for this new year," tulisnya pada keterangan video.

Sementara saat di hari terakhir tahun 2022, tepatnya 31 Desember, Revaldo mengunggah foto gedung-gedung dengan latar matahari terbenam. "Last sunset of 2022," tulisnya.

Unggahan terakhir Revaldo ini mendadak dibanjiri komentar netizen sesaat kabar penangkapannya mulai tersebar. "Bener bang lo ketangkep narkoba?" tulis @bramst***. "Dan terjadi lagi," tulis @daniel***. "Ditangkap?" tulis @mbenk***.

Revaldo Pernah Mendekam di Penjara 2 Kali karena Narkoba

Revaldo pernah dihukum penjara dua kali karena tertangkap mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Pemeran Rangga dalam Ada Apa dengan Cinta? atau AADC ini pada 30 Agustus 2006 dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Namun, karena karena kelakuan baiknya selama masa hukuman, ia akhirnya bebas bersyarat pada 7 September 2007.

Pada 21 Juli 2010, Revaldo kembai dihukum selama 5 tahun penjaran karena mengkonsumsi sabu hingga akhirnya bebas pada 5 September 2015. Setelah bebas, pemeran Bono dalam 30 Hari Mencari Cinta tersebut mengaku berobat ke psikiater dan psikolog. Ia mengungkapkan memang sempat memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. “Masalah yang kemarin itu masalah gua sama diri gua sendiri. Gua depresi,” katanya beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, dia mengaku merasa lebih baik dan menjauhi obat-obatan terlarang.

