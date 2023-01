Kisah Cinta Peserta Indonesian Idol Putri Anastasya Jadi Lagu Tak Ingin Usai, Begini Liriknya

Ku tahu kau pun sama s'perti aku Tak ingin cinta usai di sini Tapi mungkin inilah jalannya Harus berpisah ho oh

Ho ho wo oh Tinggalkan semua usai di sini

Ku tahu kau pun sama s'perti aku Tak ingin cinta usai di sini Tapi mungkin inilah jalannya Harus berpisah ho oh ho

Bisa ku putarkan kembali s'perti dulu Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab Kauhentikan semuanya Ho oh oh

Lirik lagu Hati-hati di Jalan milik Tulus menjadi paling banyak dicari di Google Year in Search 2022. Ini lirik lengkapnya.

Luhut Sebut Kill or to be Killed Soal Investasi, Jadi Ingat Lagu Muse Begini Liriknya

Luhut Sebut Kill or to be Killed Soal Investasi, Jadi Ingat Lagu Muse Begini Liriknya

Ungkapan kill or to be killed oleh Luhut saat pemaparan kondisi investasi di Indonesia mengingatkan pada lirik lagu grup musik asal Inggris, Muse.

Baca Selengkapnya