Aksi Nekat Ria Ricis Bawa Bayinya Naik Jetski Demi Konten Disorot Media Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi Youtuber, Ria Ricis dan suaminya, Teuku Ryan membawa Moana, bayinya yang berusia lima bulan naik jet ski akhirnya mendapat sorotan dari media asing. Media Amerika Serikat, Insider dan dari Hong Kong, South China Morning Post. Kedua media menerbitkan cerita miris tentang bayi dari Youtuber terkenal yang dijadikan konten dan membuat netizen meradang pada Selasa, 10 Januari 2023.

Insider menuliskan dengan judul Youtube Mom Faces Backlash for Taking Baby on Jet Ski. Adapun South China Morning Post menuliskan artikel tentang Youtuber dengan 30,8 juta subscriber itu dengan judul Indonesian Youtuber under Fire for Video of Infant Daughter on a Jet Ski. Keduanya menuliskan dengan nada yang sama, mengikuti keresahan ibu-ibu yang miris melihat seorang pemengaruh bertindak nekat mempertaruhkan nyawa bayinya demi konten.

Aksi itu bermula dari unggahan Ria Ricis di kanal Youtubenya berjudul Moana Naik Jet Ski Pertama Kali...Ditinggal di Tengah Laut...! pada 1 Januari 2023. Selain naik jet ski, ia juga pamer pola pengasuhannya ketika mengajak Moana menaiki ATV, yang tayang dua hari setelahnya dengan judul, Extrim..! Moana Bayi 5 Bulan Naik ATV Bikin Panik...!!!.

Media menyorot perilaku keduanya. Saat menaiki jet ski dengan dibonceng suaminya. kedua orang tua ini mengenakan jaket pelampung. Adapun Moana yang menggigil kedinginan justru tidak mengenakannya. Aksi mereka terbilang sangat berbahaya. Teuku Ryan yang membonceng istri dan anaknya itu, tangan kanan digunakan untuk mengemudi, tangan kiri untuk menggendong Moana. Adapun Ricis, tangan kanan dipakai untuk memeluk suaminya, tangan kiri digunakan untuk memegang kamera.

Unggahan itu diunggah di akun Instagram Ria Ricis pada 2 Januari 2023 untuk keperluan promosi dengan judul, "Terima kasih Moana, seru kan. Vlognya udah tayang ya Auncle. Moana suka di jet ski," tulisnya.

Kedua media juga menuliskan bagaimana tanggapan netizen yang miris terhadapnya. "Setidaknya pakai jaket pelampung. Anak adalah aset paling berharga yang kamu miliki di dunia. Bagaimana jika kamu jatuh dan tertabrak penggemar jet ski?" kata seorang komentator. "Menurutku orang yang naik motor sama anaknya paling bodoh. Ini jet ski ya ampun," kata pengguna lain.

