Deretan Lagu Hit Rod Stewart, Apakah termasuk I Don't Want to Talk About It?

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum mencapai ketenaran sebagai penyanyi yang identik bersuara serak, Rod Stewart sudah mewarnai industri musik pop dan rock era 1962.

Mengutip Britannica, Rod Stewart bernama lengkap Roderick David Stewart seorang penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang lahir di London, pada 10 Januari 1945. Rod Stewart menjadi bintang internasional seiring kesuksesan komersial dari album Every Picture Tells a Story (1971).

Pada 1994 Rod Stewart dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame sebagai artis solo dan sebagai anggota The Faces pada 2012. Ia diangkat menjadi Komandan Orde Kerajaan Inggris (CBE) pada 2007.

Baca: Perjalanan Karier Bermusik Penyanyi Rod Stewart

Rod Stewart. Eric Charbonneau/Invision/AP

Apa saja lagu hit Rod Stewart?

1. Maggie May

Mengutip majalah The Rolling Stones, lagu ini terinspirasi ketika Rod Stewart mengenang peristiwa tahun 1961. Saat menghadiri Festival Jazz Beaulie bersama beberapa temannya, ia terkesan dengan pertemuan sosok perempuan yang lebih tua. Sepuluh tahun kemudian, ingatan itu kembali saat ia menulis lagu Maggie May, pengalaman fiksi tentang pertemuan.

2. Mandolin Wind

Lagu cinta dari album terbaik Rod Stewart sepanjang masa, Every Picture Tells a Story. Lagu itu bercerita tentang seorang pria yang kehilangan cintanya setelah pasangan ini berhasil selamat melewati musim dingin yang mengerikan bersama.

3. Reason to Believe

Lagu cover yang dibawakan Rod Stewart yang sebelumnya dibawakan Tim Hardin pada 1971. Lagu ini tidak populer. Namun, setelah Rod Stewart merekam MTV spesial dan membawakannya kembali dua dekade kemudian lagu itu langsung meledak di pasaran.

4. The Killing of Georgie

Pada 1976 lagu ini ketika hak gay sedang menjadi gerakan sosial. Saat itu, masih sedikit musisi yang berani mengangkat isu sensitif seperti itu. Tetapi, Rod Stewart yang memiliki manajer dan humas gay, lagu ini tercipta untuk menyerukan perjuangan mereka.

Lagu The Killing of Georgie bercerita tentang seorang gay yang diusir dari rumah orang tuanya sendiri. Ia menemukan komunitas di New York, tapi akhirnya dibunuh oleh geng jalanan pada suatu malam setelah pertunjukan di Broadway.

5. Hot Legs

Tak hanya lagu yang memiliki makna gamblang, Rod Stewart juga memiliki beberapa lagu yang memiliki makna tersembunyi. Lagu Hot Legs bercerita tentang seorang wanita yang tiba-tiba muncul pada pukul 3:45 pagi untuk mengejutkan Rod Stewart.

6. Sailing

Lagu itu ditulis oleh Gavin Sutherland pada 1975. Di Inggris, lagu ini terjual lebih dari satu juta. Namun, kesuksesan ini tidak terulang saat lagu Sailing dibawa ke Amerika Serikat. Lagu ini hanya berada di urutan nomor 58 tangga lagu. Sebab itu pula, Rod Stewart jarang membawakan lagu itu di Amerika Serikat.

7. I Don't Want to Talk About It

Majalah Cash Box menggambarkan lagu I Don't Want to Talk About It sebagai tamasya balada yang luar biasa. I Don't Want to Talk About It lagu yang ditulis oleh Danny Whitten. Pada 1971, pertama kali direkam oleh band rock Amerika, Crazy Horse sebagai susunan lagu terakhir dalam album. Lagu Whitten itu tenar dari banyak versi cover, terutama Rod Stewart.

Baca: Rod Stewart Penyanyi Asal Inggris Dulu Pernah Bermain di Klub Sepak Bola Brentford

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.