Rekor Baru, Ditto NewJeans Jadi Lagu Girl Group yang Raih Perfect All-Kill Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop baru, Newjeans berhasil mencatat rekor baru. Lagu Ditto NewJeans menjadi lagu yang meraih Perfect All-Kill (PAK) terbanyak sepanjang sejarah.

Pada Sabtu, 7 Januari 2023 pukul 21.30 waktu Korea, Ditto terhitung telah meraih Perfect All-Kill ke-263. Pencapaian tersebut berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Rollin dari Brave Girls yang dirilis pada 2017 dengan total 262 Perfect All-Kill.

Perfect All-Kill dicapai ketika lagu secara bersamaan menduduki peringkat nomor 1 di semua chart musik harian dan realtime termasuk di Melon, Genie Music, YouTube Music, FLO, VIBE, dan Bugs.

NewJeans merilis Ditto pada 19 Desember 2022. Perfect All-Kill pertama mereka di iChart lebih awal pada 25 Desember 2022. Sejak saat itu, lagu tersebut secara konsisten mempertahankan posisinya di puncak berbagai tangga lagu.

Simak: NewJeans Catat Rekor Pribadi Lewat Penjualan Album OMG

NewJeans Menang Rookie of the Year di Golden Disc Awards ke-37

Girl group yang baru debut 5 bulan lalu ini memenangkan penghargaan Rookie of the Year dan kategori Best Digital Song di Golden Disc Awards ke-37 yang digelar pada Sabtu, 7 Januari 2023 di Rajamangala National Stadium, Bangkok, Thailand. Kelima anggota NewJeans, Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein datang menerima penghargaan tersebut.

"Ini adalah pertama kalinya kami datang ke Golden Disc. Kami bersyukur bisa tampil di depan penggemar di Thailand. Terima kasih telah memberi kami penghargaan yang luar biasa. CEO Min Hee Jin, anggota ADORE, dan Bunnies (nama fandom) terima kasih semuanya. Terima kasih kepada staf dan penggemar yang selalu membuatnya bersinar," kata NewJeans.

Lagu OMG NewJeans Masuk Weekly Top Song Spotify

Lagu terbaru NewJeans, OMG yang baru dirilis pada Senin, 2 Januari 2023, berhasilm menduduki peringkat ke-95 di tangga lagu Weekly Top Song Spotify dalam waktu 5 hari. Selain itu, OMG juga masuk dalam tangga lagu Weekly Top Song di total 13 wilayah. Di antara negara-negara ini, menempati posisi ke-2 di Korea Selatan, posisi ke-4 di Singapura, dan posisi ke-6 di Taiwan.

Sementara, lagu Ditto yang telah dirilis sebelumnya juga berada di tangga lagu Weekly Top Song di 20 wilayah, menduduki peringkat pertama di empat wilayah termasuk Korea Selatan dan Thailand.

ALLKPOP | JTBC

Baca juga: NewJeans Rilis Lagu OMG Hari Ini, Tawarkan Pesona Lain dari 5 Anggotanya

