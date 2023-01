Fiersa Besari dan Eet Sjahranie Isi Soundtrack Film Balada Si Roy, Pesannya untuk Pengelana

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang penayangan Balada Si Roy di bioskop pada Kamis, 19 Januari 2022, soundtrack film dengan judul yang sama telah dirilis. Lagu yang digawangi dua musisi ternama, Fiersa Besari dan Eet Sjahranie ini telah didengarkan oleh lebih dari 100 ribu pendengar di Spotify, sepekan setelah diluncurkan.

Fiersa Besari merupakan seorang musisi sekaligus penulis buku dengan sejumlah karya yang populer di masyarakat Indonesia. Ia dipercaya untuk memproduksi lagu Balada Si Roy. “Lagu ini persembahan untukmu pengelana yang masih belum menemukan arti rumah,” pesan Fiersa Besari tentang lagu yang ia tulis liriknya tersebut, dikutip dari siaran pers, Minggu, 1 Januari 2023.

Kolaborasi dengan Gitaris Legendaris

Dalam unggahan media sosialnya, Fiersa menceritakan bagaimana awalnya ia diajak bergabung ke dalam projek ini oleh tim IDN Pictures. Ia pun menyampaikan rasa senangnya saat mengetahui akan berkolaborasi dengan Eet Sjahranie.

“Bagi saya dan banyak orang lainnya, beliau adalah seorang legenda. Gitaris band Edane dan salah satu gitaris terbaik di Indonesia. Ternyata, beliau kan mengisi part gitar lagu yang saya buat. Waktu itu, otak saya sampai nge-hang lama banget,” ujarnya.

Eet Sjahranie adalah gitaris dari band rock legend Edane, yang juga turut terlibat dalam proses produksi soundtrack film Balada Si Roy. Musisi yang sudah berpengalaman di dunia musik selama 30 tahun ini menyampaikan kesannya dalam mengisi iringan gitar lagu Balada Si Roy dan berkolaborasi dengan Fiersa Besari.

“Senang rasanya dapat bergabung di dalam projek ini bersama Fiersa dan mengisi suara gitar dari soundtrack film yang ceritanya memiliki kesan di hati banyak orang pada eranya. Harapannya lagu ini dapat dinikmati dan menjadi inspirasi oleh para penonton film dan pendengarnya nanti, serta bisa mengenalkan genre musik tahun 90-an ke generasi muda Indonesia,” ujar Eet.

Menjadi Bagian Penting

Fajar Nugros, Head of IDN Pictures sekaligus sutradara film Balada Si Roy turut menyampaikan antusiasmenya berkolaborasi dengan Fiersa Besari dan Eet Sjahranie. Ia mengatakan tidak hanya visual, audio juga merupakan elemen yang penting dalam pembuatan sebuah film, termasuk soundtrack.

"Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan dua musisi berbakat Indonesia, Fiersa Besari dan Mas Eet Sjahranie, dalam memproduksi soundtrack Balada Si Roy. Lagu ini menjadi simbol yang menjembatani generasi 80-an dan generasi Millennial dan Gen Z. Semoga dengan adanya soundtrack ini, para penonton dapat semakin menikmati setiap adegan dan mendalami makna dari film ini," katanya.

Sinopsis Film Balada Si Roy

Film Balada Si Roy diangkat dari novel legendaris karya Gol A Gong dengan judul yang sama. Sejak pertama kali diterbitkan, novel Balada Si Roy telah banyak dikenal masyarakat Indonesia dan sudah terjual hingga 300.000 eksemplar. Disutradarai oleh Fajar Nugros dan diproduseri oleh Susanti Dewi, film Balada Si Roy menampilkan sejumlah pemain muda maupun senior Tanah Air, diantaranya Abidzar Al Ghifari, Febby Rastanty, Bio One, Zulfa Maharani, Sitha Marino, Jourdy Pranata, Omara Esteghlal, Yusuf Mahardika, Lulu Tobing, Dede Yusuf, Marthino Lio, dan sederet nama pemeran lainnya.

Film Balada Si Roy berkisah tentang Roy, murid baru pemberontak yang harus beradaptasi dengan kehidupan barunya di kota pesisir kecil. Perjuangannya di kota kecil membawanya pada perjalanan pencarian jati diri, persahabatan, cinta, dan menunjukkan wajah asli masyarakat Indonesia di tahun 1980-an.

