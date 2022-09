Jakarta Film Week Digelar Oktober 2022, Balada Si Roy Jadi Pembuka

Baca juga: Road to Jakarta Film Week 2022 Hadir dengan Penuh Semangat Kolaborasi

Di tahun kedua ini Jakarta Film Week menerima pendaftar film mencapai 461 film yang berasal dari 28 negara. Penyelenggaraan Jakarta Film Week secara luring tahun ini akan diadakan di 3 lokasi berbeda, yaitu; CGV Grand Indonesia dan Kineforum Taman Ismail Marzuki untuk program pemutaran film dan non pemutaran film, Ashley Hotel untuk Program Producer's Lab. Sementara penyelenggaraan secara daring akan tayang secara eksklusif di Vidio.com.

Selain diskusi dan bincang dengan praktisi industri film, Road to Jakarta Film Week juga berupa penayangan 24 film pendek secara eksklusif di Vidio.com, hasil kolaborasi dari instansi edukasi film di Indonesia, dan Exhibition (ruang pameran dan pertemuan untuk pekerja film, prakerja film, prakarsa teknologi, investor dan penonton).

Untuk program non pemutaran film, terdiri dari Masterclass (pelatihan untuk para profesional industri film dengan narasumber berpengalaman di industri film internasional), Talk (diskusi publik seputar industri film dengan panelis yang inovatif dan berpengalaman), Community (ruang berbagi komunitas film untuk memperluas jaringan dan bertukar pengetahuan dengan para ahli di industri film), Jakarta Film Fund (kompetisi ide cerita pembuatan film pendek, dengan 3 proposal yang terpilih akan mendapatkan dukungan produksi, teknis dan pelatihan), dan Road to Jakarta Film Week (Kegiatan yang berjalan menjelang acara puncak Jakarta Film Week 2022). Acara ini berkolaborasi dengan instansi edukasi film di Indonesia, berbentuk diskusi dan bincang dengan praktisi industri film.

Dalam program pemutaran film juga akan ada sesi kompetisi yang terdiri dari, Global Feature Award (penghargaan film panjang internasional terbaik), Direction Award (penghargaan film panjang Indonesia terbaik), Global Short Award (penghargaan film pendek internasional terbaik), Jakarta Film Fund Award (penghargaan film hasil produksi pemenang Jakarta Film Fund), Global Animation Award (penghargaan film animasi pendek), dan Series of The Year (penghargaan series orisinal yang tayang di OTT).

Tahun ini Jakarta Film Week masih memiliki 2 program utama, yaitu pemutaran film dan non pemutaran film. Program pemutaran film akan terdiri dari 3 program, yaitu Global Feature (pemutaran film panjang terpilih baik dari Indonesia maupun internasional), Global Short (pemutaran film pendek terpilih baik dari Indonesia maupun internasional), dan Jakarta Film Fund (kompetisi ide cerita pembuatan film pendek).

Road to Jakarta Film Week hadir kembali dengan semangat kolaborasi berbagai instansi edukasi dan komunitas di seluruh Indonesia.

Road to Jakarta Film Week 2022 Hadir dengan Penuh Semangat Kolaborasi

