Mengenal Suku Bajo, Suku Laut Sumber Inspirasi Sutradara Film Avatar: The Way of Water

Para nelayan suku Bajo mampu memperoleh tangkapan ikan hingga mencapai 946 ton per hari. Salah satu komoditas unggulan dari tangkapan mereka adalah teripang. Mereka biasa memasarkan teripang melalui pengepul sebelum didistribusikan kepada para pedagang Tionghoa, baik di Bima maupun Lombok, Bali, dan Jawa. Selain dijadikan sebagai bahan konsumsi, teripang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan.

TEMPO.CO , Jakarta - Film Avatar: The Way of Water besutan James Cameron sukses membuat penonton berdecak kagum oleh aksi Sam Worthington dan Zoe Saldana. Siapa sangka, di balik proses pembuatan film, sang sutradara James Cameron menyebut dirinya terinspirasi antara lain oleh Suku Bajo , suku nomaden laut yang tersebar di kepulauan Indonesia bagian timur.

Mengenal Julukan dan Keseharian Suku Bajo yang Jadi Inspirasi Film Avatar: The Way of Water

