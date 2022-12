Rayakan Natal Bersama Zack Lee dan Anak, Nafa Urbach Tegaskan Sendiri Lebih Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyanyi dan aktris, Nafa Urbach terlihat merayakan Natal bersama keluarga mantan suaminya, Zack Lee. Ia berkumpul bersama anaknya, Mikhaela Lee, Zack Lee, dan keluarga besar mantan suaminya dalam suka cita Natal. Pada malam Natal, Sabtu, 24 Desember 2022, Nafa mengunggah lima foto yang menunjukkan kehangatan keluarga.

Rayakan Natal Bersama Keluarga Zack Lee

"Merry christmas dari kami semuanya di foto inih (family)," tulisnya di halaman Instagramnya. Dari foto itu terlihat kehangatan yang terpancar dari masing-masing orang. Tak terlihat Nafa sudah lama berpisah dengan Zack Lee.

Unggahan itu tak urung membuat netizen mendoakan agar mereka rujuk kembali. "Merry christmas Nafa and family. Ayo rujuk sis dengna suami. Senang masih menjaga silaturahmi dengan keluarga Zack," tulis @juan***. "Merry Xmas, semoga damai Natal ini bisa menyejukkan dan melunakkan hati yang keras sehingga apayang telah dipersatukan Tuhan sampai kapan pun tidak bisa dipisahkan manusia. Ayo coba bicara lagi, saling terbuka, saling memaafkan. Senang lihat kalian bersaksi di gereja beberapa tahun lalu, karena saya ada di situ," tulis @fabian***.

Kata Nafa Urbach Menjawab Harapan Netizen

Sepertinya, Nafa membaca komentar yang ditinggalkan netizen pada unggahan kemarin. Ia mengunggah kembali salah satu fotonya bersama Zack Lee dan Mikhaela dalam suasana Natal, di halaman Instagramnya, satu jam lalu.

Nafa sengaja memilih foto bertiga mengapit Mikhaela. Nafa, yang kini tengah disibukkan bertemu calon konstituennya di daerah Magelang dan Temanggung, menuliskan keterangan seolah menjawab harapan netizen.

"Kita berusaha semampu dan sekuat kita untuk menjadi yang terbaik buat Mikha, kalau belum sekuat tenaga berarti belum mampu karena yang namanya sekuat tenaga dan kerja sama yang baik pasti akan jadi mampu," tulisnya.

Mantan kekasih Primus Yustisio ini juga meminta maaf kepada anaknya, harus mengalami perceraian kedua orang tuanya saat kecil. "Mikha maafin Mami dan daddy yah, kalau kita berdua masih banyak kekurangan. Tapi Mami percaya Mikha anak yang begitu punya pengertian seluas samudera yang tidak banya pegangan ke satu saja tapi pegangan ke kita berdua no matter what!" tulisnya.

Nafa Urbach Masih Sayang Zack Lee

Calon legislator dari Partai Nasdem itu menekankan, meski ia sudah berpisah dengan Zack Lee, mereka bertiga tetap kompak. :"Sedih, susah, senang harus tetap seirama ya Nak...Love you, Mik Mok #perpisahanbukanalasan #sendiritetapbisahappy," tulisnya. Ia seolah menepis opini netizen bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih kala kembali rujuk, melalui tagar yang dituliskan itu.

Zack Lee sendiri sebelumnya memberikan ucapan Selamat Hari Ibu bersama anaknya, yang diunggah Nafa pada 22 Desember 2022. "Happy mothers day, Mami. God bless you always, terus jadi ibu yang luar biasa, ngerawat Mikha, ngerawat semuanya. Terus maju dalam bisnis, dalam politik dan semuanya. Be the best and god bless you, Mami," kata Zack Lee. Mikha yang di sampingnya menimpali, "Makin cantik, makin kurus." Nafa sendiri memberikan suara narator pada unggahan itu dengan mengatakan, "Dapat ucapan selamat Hari Ibu dari orang-orang tersayang."

