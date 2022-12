4 Pemeran Utama Drama Korea The Fabulous

TEMPO.CO, Jakarta - The Fabulous akan menjadi salah satu judul drama Korea terbaru yang meramaikan Netflix sejak 23 Desember 2022 lalu. The Fabulous bisa rekomendasi tontonan seru momentum liburan Natal dan tahun baru.

The Fabulous menceritakan tentang kumpulan orang-orang yang mendalami karier di industri mode atau fashion. Segala liku selama mendalami profesi itu dalam kehidupan. Drama Korea atau drakor itu akan semakin seru karena juga diwarnai genre komedi di dalamnya.

Baca: Drama Korea The Fabulous: Sinopsis, Link Nonton, Jadwal Tayang, dan Daftar Pemainnya

Siapa saja bintang pemeran utama The Fabulous?

1. Minho Shinee

Nama lengkapnya Choi Min Ho. Ia memulai kariernya di industri hiburan Korea Selatan sebagai anggota grup boyband, Shinee pada 2008. Di bidang akting, kariernya dimulai pada 2010 membintangi drama Korea atau drakor, seperti Pianist, Somehow 18, Medical Top Team, My First Time, dan Hwarang: The Poet Warrior Youth. Minhoo Shinee didapuk sebagai tokoh utama pria dalam drama The Fabolous (2022) yang berperan sebagai Ji Woo Min, seorang fotografer dan retoucher freelance.

2. Chae Soo Bin

Chae Soo Bin kelahiran 10 Juli 1994. Ia terjun di bidang akting pada 2014. Mengutip Kprofiles, film dan drama pernah dimainkannya, seperti Sweet & Sour, I’m Not Robot, dan The Last Royal Treasure. Chae Soo Bin dipercaya sebagai pemeran utama dalam drama The Fabulous yang cita-citanya berkarier di bidang mode dan fashion.

3. Lee Sang Woon

Lee Sang Woon dalam drama The Fabulous berperan sebagai tokoh Joseph. Mengutip MyDramaList, ia telah aktif membintangi sejumlah drama, seperti Times (2021), The Good Detective (2020), Recipe for Happines (2020). dan Today Together 2 (2020).

4. Park Hee Jung

Park Hee Jung memerankan Ye Seon Ho dalam drama The Fabulous. Park Hee Jung dikenal sebagai model asal Korea Selatan. Drama ini sekaligus menjadi debutnya sebagai aktris.

Baca: 4 Alasan The Fabulous Menarik untuk Ditonton, Kisah di Balik Gemerlapnya Dunia Fashion

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.