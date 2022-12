4 Alasan The Fabulous Menarik untuk Ditonton, Kisah di Balik Gemerlapnya Dunia Fashion

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Fabulous akan tayang di Netflix pada Jumat, 23 Desember 2022. Berkisah tentang impian, cinta, dan persahabatan, serial ini mengajak penonton untuk memasuki dunia empat sahabat yang bekerja di industri mode.

Simak 4 alasan The Fabulous menarik untuk ditonton berikut ini:

1. Hadirkan Cerita di Balik Gemerlapnya Dunia Fashion

Demi menghadirkan dunia mode yang autentik, The Fabulous melibatkan orang-orang yang berasal dari industri tersebut. Konsultan kreatif Kang Ji Hye misalnya, memiliki pengalaman 20 tahun dan berupaya menampilkan dunia mode secara konkret, terutama perjuangan dan suka duka di balik industri yang tampak glamor tersebut.

Desainer Minju Kim, pemenang acara kompetisi Next in Fashion pada 2020, secara khusus merancang sejumlah pakaian untuk serial ini. Lee Sang Woon yang memerankan perancang busana Joseph berdiskusi dengan Minju Kim untuk lebih mendalami karakternya. Tak ketinggalan, model Park Hee Jung yang di sini juga berperan sebagai model mengutarakan bahwa ia mengusulkan kepada tim busana The Fabulous agar kostum-kostum lama miliknya bisa digunakan untuk keperluan syuting agar tayangan tersebut terasa lebih autentik.

Minho SHINee dan Chae Soo Bin dalam drama Korea The Fabulous. Dok. Netflix

2. Kisah Persahabatan Kaum Muda

Mengangkat dinamika kehidupan dan persahabatan empat orang muda, The Fabulous penuh dengan energi belia yang meletup-letup. Awalnya para pemeran utama bersikap canggung karena baru saling mengenal, namun dengan segera mereka menjadi akrab begitu sutradara Kim menyarankan agar mereka berbicara sebagaimana dengan teman.

Usia yang sepantaran juga membuat mereka mudah menyelami karakter masing-masing, termasuk segala masalah yang dihadapi di usia tersebut. Hubungan erat para pemeran berlanjut di balik layar, seperti bersama-sama mengunjungi photobooth saat jeda syuting. Foto-foto dari sesi tersebut bahkan menjadi properti di serial ini.

(kiri ke kanan) Park Hee Jung, Minho SHINee dan Chae Soo Bin, dan Lee Sang Woon dalam drama Korea The Fabulous. Dok. Netflix

3. Lebih dari Cerita Komedi Romantis Biasa

Setelah membaca naskah serial ini, sutradara Kim Jeong Hyeon merasa bahwa The Fabulous bukanlah sekadar tayangan dengan genre komedi romantis biasa. Ia menambah referensi dengan menonton berbagai dokumenter fashion serta melakukan riset dan wawancara dengan para pekerja mode. Serial ini juga diharapkan dapat membuat penonton berusia muda merasa terhubung dengan adanya penggambaran berbagai perjuangan kaum muda yang mulai menapaki karier dan mengatasi tantangan demi mencapai impian.

“Saya rasa penonton muda akan seperti melihat diri mereka sendiri, terutama dalam hal pentingnya memiliki sahabat kala mereka mulai menjadi anggota masyarakat. Awalnya mungkin menakutkan, tapi jika kita terus didorong hasrat dan didampingi kawan, segalanya menjadi lebih mudah," kata sutradara Kim.

(kiri ke kanan) Park Hee Jung, Minho SHINee, Chae Soo Bin, dan Lee Sang Woon menghadiri konferensi pers drama Korea The Fabulous, Rabu, 21 Desember 2022. Foto: Netflix

4. Deretan Aktor Ternama

Di mata sutradara Kim Jeong-hyeon, Chae Soo Bin yang antara lain dikenal melalui film Sweet & Sour merupakan pilihan tepat untuk memerankan perempuan modern dan independen Pyo Ji Eun. Rapper/penyanyi Choi Min Ho atau Minho SHINee yang telah bermain di Yumi’s Cells, Lovestruck in the City dan The Battle of Jangsari juga semakin melebarkan sayap sebagai aktor. Untuk perannya sebagai fotografer Woo Min, ia belajar memotret di bawah bimbingan fotografer profesional serta mendalami seluk-beluk fotografi.

Lee Sang Woon yang sedang naik daun dipuji oleh sutradara Kim Jeong Hyeon berkat kemampuannya menggambarkan karakter manusiawi dari perancang busana Joseph. Sementara model kelas dunia Park Hee Jung sengaja dipilih sebagai orang yang sangat memahami dunia fashion dan bisa membantu sesama pemeran untuk menyelami industri tersebut.

“Saya menjalani audisi dengan sutradara Kim melalui Zoom,” kenang sang model. “Walau tidak mengingatnya, ternyata saat itu saya bilang, ‘Aku model ternama! Pilih aku!’.” Kepercayaan diri Park Hee Jung inilah yang kemudian membuat sutradara Kim yakin memilih sang model.

