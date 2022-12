Memorabilia Bee Gees: Mengenang Gibb Kembar Bersaudara Robin dan Maurice

TEMPO.CO, Jakarta - Bee Gees grup musik Australia beranggota Barry, Robin dan Maurice Gibb. Masa termasyhur Bee Gees pada 1960-an hingga 1970-an. Mengutip Biography, Robin Gibb dan Maurice Gibb kembar bersaudara yang lahir pada 22 Desember 1949 di Pulau Man, Britania. Robin dan Maurice Gibb mulai tampil bersama Barry, kemudian mendapat hit internasional mereka pada 1967.

Perjalanan karier Robin Gibb dan Maurice Gibb

Robin Gibb identik dengan gayanya yang selalu menutup telinga saat menyanyi. Maurice memiliki peran sebagai instrumentalis dan vokalis latar untuk Bee Gees. Pada 1963, dia berkontribusi sebagai pemain gitar akustik dan organ Hammond di album debut grupnya The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs pada 1965. Ia mulai bermain bass di album berikutnya, yaitu Spicks and Specks yang diluncurkan pada 1966.

Robin sebagai instrumentalis juga memainkan kibor atau piano, organ dan Mellotron di album Odessa yang meluncur pada 1969. Ia juga memainkan gitar akustik dan organ di album solo debutnya Robin's Reign pada 1970. Keputusan bersolo karier itu, karena ketakcocokan dia dengan manajer dan produser awal Robert Stigwood. Robin pun memulai kariernya sebagai solo setelah hengkang pada 19 Maret 1969, dikutip dari Smooth Radio.

Robin Gibb mengerjakan sejumlah proyek solo, termasuk tahun 1983, How Old Are You?. Album ini menampilkan Juliet, single hit di Eropa. Ia juga bekerja dengan artis lain, memproduksi dan menulis untuk Jimmy Ruffin. Bersama saudaranya itu, ia menulis lagu-lagu hit untuk Barbra Streisand, Dionne Warwick dan Dolly Parton.

Robin tetap bekerja sama dengan saudara-saudaranya untuk beberapa album Bee Gees lagi, seperti ESP (1987) dan One (1989). Tapi mereka tak pernah mencapai tingkat kesuksesan seperti sebelumnya. Walaupun banyak dikritik para pengamat musik selama bertahun-tahun, Bee Gees akhirnya menerima beberapa pengakuan atas prestasi mereka pada 1997, ketika mereka dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame.

This Is Where I Came In (2001) menjadi album terakhir Bee Gees. Pada 12 Januari 2003, Maurice Gibb meninggal setelah komplikasi operasi usus. Setelah kematian saudara kembarnya itu, Robin Gibb memutuskan untuk menghentikan nama Bee Gees. Ia merilis album solo Magnet pada tahun yang sama. Beberapa tahun kemudian menyusul rekaman, My Favorite Christmas Carols.

Pada 2010, Robin mulai sering sakit-sakitan. Ia pun menjalani operasi darurat untuk usus yang tersumbat. Pada 2011, dia dirawat di rumah sakit sampai tiga kali. Ia menerima diagnosis mengalami kanker kolorektal. Pada 20 Mei 2012, Robin meninggal di London. Di blantika musik internasional, Robin Gibb dan Maurice Gibb dikenang sebagai bagian dari fenomena pop yang mengesankan dalam sejarah musik.

