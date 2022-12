The Big 4 Hadirkan Pertarungan Sengit dengan Sentuhan Komedi yang Segar

Baca juga: The Big 4 Jadi Salah Satu Film Favorit yang Pernah Dibuat Timo Tjahjanto

Meski berdurasi cukup panjang, film ini sepertinya masih kurang untuk mengenalkan secara lebih dalam masing-masing anggota The Big 4. Latar belakang setiap karakter belum diceritakan dengan detail dan jelas. Mungkin hal tersebut memang bagian dari rencana Timo yang berharap akan ada sekuel nantinya dari film The Big 4 .

(kiri ke kanan) Putri Marino, Abimana Aryasatya, dan Lutesha dalam film The Big 4. Foto: Netflix

Lanskap arsitektur dan berbagai bangunan dibuat khusus untuk film ini dan menunjukkan jejak kolonialisme serta budaya Indonesia yang kaya, karya art director Antonius Boedy bersama 25 kru dan 120 pembuat set. Ini juga menjadi misi Timo untuk mengenalkan keindahan Indonesia ke dunia lewat film The Big 4. "Untuk film ini gue pengen yang fresh, yaitu keindahan Indonesia," kata Timo.

Film ini sebagian besar mengambil latar pemandangan di pinggir pantai. Pulau fiktif bernama Pulau Bersi dalam film ini digambarkan asri dan damai. Namun mendadak berubah kacau akibat pertarungan The Big 4 dan musuhnya.

Abimana Aryasatya, Kristo Immanuel, Lutesha, dan Arie Kriting dalam film The Big 4. Foto: Netflix

Sutradara Timo Tjahjanto berhasil memadukan elemen laga yang tajam dengan komedi. Menurut Timo, ada sisi komedi dari kekerasan dan tragedi. "Semoga The Big 4 bisa sedikit memperkenalkan itu, Ini film pertama saya di mana kekerasan dan kekacauan menjadi bagian dari unsur komedinya," katanya saat konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022.

Putri Marino dalam film The Big 4. Foto: Netflix

Dari awal film, penonton akan langsung diperlihatkan adegan laga yang intens. Tanpa basa-basi terlalu panjang, keempat anggota The Big 4 menunjuukan keahliannya dalam bela diri dan menggunakan beragam senjata api untuk mengalahkan musuh.

TEMPO.CO , Jakarta - The Big 4 merupakan film dari program Waktu Netflix Indonesia (WNI) yang pertama kali dirilis. Film komedi laga karya sutradara Timo Tjahjanto mulai tayang Kamis, 15 Desember 2022 di Netflix secara global.

Sutradara Timo Tjahjanto mengapresiasi totalitas Abimana Aryasatya, Putri Marino, dan seluruh pemain film The Big 4 lainnya.

