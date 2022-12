Persaingan Ketat di Film Pilihan Tempo 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Majalah Tempo akan kembali merilis Film Pilihan Tempo 2022. Puluhan rumah produksi meluncurkan film-filmya di tahun 2022 ini. Geliat kehidupan layar mulai terasa meski pandemi masih membayangi. Setelah menyeleksi puluhan film dan melakukan penjurian, Tempo akan mengumumkan hasil penilaian film yang sudah dinikmati publik baik yang tayang di jalur OTT, maupun bioskop atau festival dari Januari sampai awal Desember 2022. Beberapa film bersaing ketat dalam penjurian.

Untuk melakukan penilaian, tim Tempo mengundang dua juri luar yakni jurnalis senior Leila S. Chudori dan pengamat film Budi Irawanto. Para juri menilai film-film yang layak versi Tempo untuk memilih film, sutradara, penulis skenario atau naskah, aktris utama, aktor utama, aktris pendukung, dan aktor pendukung.

Pemenang Film Pilihan Tempo 2022 akan diumumkan di Majalah Tempo pada Ahad, 18 Desember 2022. Berikut ini adalah para nomine dari penjurian:

NOMINE FILM PILIHAN TEMPO 2022

FILM PILIHAN

Autobiography

Before, Now & Then (Nana)

Like & Share

Ngeri-ngeri Sedap

Sri Asih

SKENARIO

Before, Now & Then-Kamila Andini dan Ahda Imran

Autobiography-Makbul Mubarak

Like & Share-Gina S. Noer

Ngeri Ngeri Sedap-Bene Dion Rajagukguk

Srimulat: Hil Yang Mustahal – Babak Pertama-Fajar Nugros

Sri Asih-Upi

SUTRADARA

Makbul Mubarak (Autobiography)

Kamila Andini (Before, Now & Then)

Gina S. Noer (Like & Share)

Bene Dion Rajagukguk (Ngeri Ngeri Sedap)

Fajar Nugros (Srimulat: Hil Yang Mustahal – Babak Pertama)

Upi (Sri Asih)

AKTOR PILIHAN

Arswendy Beningswara (Ngeri Ngeri Sedap)

Kevin Ardilova (Autobiography)

Bio One (Srimulat: Hil Yang Mustahal – Babak Pertama)

Oka Antara (Noktah Merah Perkawinan)

AKTRIS PILIHAN

Aurora RIbero (Like & Share)

Happy Salma (Before, Now & Then)

Tika Panggabean (Ngeri Ngeri Sedap)

AKTOR PENDUKUNG

Elang El Gibran (Srimulat: Hil Yang Mustahal – Babak Pertama)

Arswendy Beningswara (Autobiography)

Rukman Rosadi (Autobiography)

AKTRIS PENDUKUNG

Christine Hakim (Sri Asih)

Laura Basuki (Before, Now & Then)

Unique Pricilla (Like & Share)

Rita Matu Mona (Ngeri Ngeri Sedap)

Aulia Sarah (Like & Share)

Film Pilihan Tempo 2022 bisa Anda simak di Majalah Tempo cetak edisi 19 Desember 2022 atau akses majalah.tempo.co untuk membaca edisi digital yang terbit satu hari lebih cepat dari edisi cetak.

