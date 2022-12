Mengenal Celine Dion, Penyanyi Top Dunia yang Mengabarkan Dirinya Mengalami Stiff Person Syndrome

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Celine Dion baru-baru ini mengungkapkan dirinya mengalami stiff person syndrome, yakni kelainan neurologis yang langka. Sindrom ini menyebabkan Celine Dion mengalami kekakuan dan kejang di bagian otot. Kondisi itu berakibat Celine menunda tanggal tur yang direncanakan pada 2023.

Profil Celine Dion

Celine Dion nama lengkap Celine Marie Claudette Dion penyanyi kelahiran 30 Maret 1968. Ia dikenal karena kehebatan vokalnya dan penampilannya di atas panggung. Ia meraih ketenaran pada 1990-an. Banyak album hit dalam bahasa Prancis dan Inggris. Celine Dion merupakan juga pernah menerima beberapa penghargaan bergengsi.

Mengutip Britannica, ia anak bungsu dari 14 bersaudara yang dibesarkan di kota kecil dekat Montreal. Celine Dion mulai bernyanyi dengan keluarganya yang juga menyukai musik ketika dia berusia lima tahun. Ia tumbuh dalam rumah yang banyak anak-anak.

Baca: Stiff person syndrome yang Diderita Celine Dion, dari Penyebab sampai Diagnosisnya

Celine meluncurkan kariernya dengan album La Voix du bon Dieu pada 1981. Ia memenangkan penghargaan di Festival Lagu Populer Dunia di Tokyo pada 1982.

Pada 1990 Dion merilis album berbahasa Inggris pertamanya, Unison. Balada romantis Where Does My Heart Beat Now menjadi single top 10 pertamanya di Amerika Serikat. Dion menarik perhatian internasional saat menjadi pemenang Grammy Award dengan Peabo Bryson di Beauty and the Beast (1991), dari animasi Disney dengan nama yang sama .

Ketenaran terbesar Celine Dion, berasal dari lagu My Heart Will Go On yang menjadi soundtrack film Titanic (1997). Lagu itu memenangkan Academy Award dan menduduki puncak tangga lagu di banyak negara.

Mengutip situs webnya celinedion.com, pada 17 Desember 1994, Celine Dion menikah dengan René Angelil di Basilika Notre-Dame di Montréal. Pada 25 Januari 2001, Celine Dion melahirkan anaknya yang dinamai René Charles Angelil.

Lebih dari setahun kemudian, Dion meluncurkan album A New Day Has Come dan menduduki peringkat pertama di tangga lagu 17 negara, di antaranya Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Pada 23 Oktober 2010, ia melahirkan anak kembarnya Nelson dan Eddy yang dibaptis di Las Vegas pada 5 Maret 2011.

Celine Dion mempersembahkan album baru Sans Attendre pada November 2012. Ia bernyanyi duet dengan Johnny Hallyday, Jean-Pierre Ferland dan mendiang Henri Salvador. Album ini kemudian menjadi album terlaris di Québec.

Dion meluncurkan album Loved Me Back To Life pada 2013 yang telah ditunggu-tunggu para penggemarnya di seluruh dunia. Karyanya itu memegang posisi pertama di tangga lagu iTunes di 44 negara dan mencapai posisi kedua di Billboard Top 200.

Pada 2014, Dion mengumumkan menunda semua agendanya untuk tetap dekat dengan suaminya yang berjuang melawan kanker. Pada 14 Januari 2016 René Angelil meninggal. Duka Celine Dion makin mendalam, karena dua hari kemudian kakaknya juga meninggal.

Pada 23 Februari 2016, Dion kembali naik ke panggung Colosseum. Setelah itu, ia memulai kembali tur dunia dan tampil di berbagai acara bergengsi.

Baca: Stiff Person Syndrome yang Diderita Celine Dion, Bisa Seberapa Parah?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.