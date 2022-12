Kebahagiaan KARA Comeback Lewat Mini Album Move Again Setelah 7 Tahun Hiatus

TEMPO.CO, Jakarta - Girl grup K-pop, KARA akhirnya comeback setelah 7 tahun hiatus lewat mini album Move Again yang dirilis pada Selasa, 29 November 2022. Ini menandai proyek pertama KARA sebagai grup lengkap sejak Mei 2015, ketika EP ketujuh, In Love keluar.

Move Again melibatkan anggota Gyuri, Seungyeon, Youngji, serta Nicole dan Jiyoung, yang keduanya keluar dari grup pada 2014. Mereka membuat album tersebut untuk membalas dukungan dari para penggemarnya, karena tahun ini menandai peringatan 15 tahun debutnya.

"Semua anggota berpartisipasi dalam penulisan lagu dan produksi album untuk menyelesaikan sebuah karya yang memiliki warna unik KARA," kata agensi.

Ungkapan Bahagia Anggota

Seungyeon KARA mengungkapkan rasa tidak percaya bisa kembali bermusik dan menyapa penggemarnya bersama keempat rekannya. "Kupikir hampir tidak mungkin (untuk bersatu kembali sebagai grup)," kata Seungyeon melalui agensi. "Saya pikir kita harus mencoba membuat acara ini menjadi hal terkecil yang bisa kita lakukan bersama tahun ini, dan telah sampai sejauh ini... Saya masih tidak percaya ini, dan merasa bangga dengan rekan band dan penggemar saya."

Grup idola K-pop, KARA. Foto: Instagram/@nicole__jung

Nicole mengatakan album itu terasa lebih spesial bagi grup karena para anggotanya peduli dengan seluruh proses pembuatannya. "Aku ingin memberikan album yang lebih baik sebagai hadiah untuk penggemar karena hiatus. Aku tidak sabar untuk membawakan lagu-lagu album, penasaran bagaimana mereka akan diterima oleh penggemar," katanya.

Album Move Again memiliki empat lagu, single utama When I Move, Happy Hour, Shout It Out dan Oxygen. When I Move adalah lagu adiktif yang menggabungkan ritme yang intens dan vokal yang kuat dari rekan band. Jiyoung berpartisipasi dalam menulis dan menggubah lagu, sementara Nicole menulis bagian berbahasa Korea dari liriknya.

IU Sebut KARA sebagai Harapannya

Anggota KARA datang menjadi bintang tamu di acara IU's Palette yang tayang di kanal YouTube IU pada Sabtu, 3 Desember 2022. Selain mempromosikan proyek baru, KARA dan IU berbicara tentang masa lalu mereka bersama. Nicole berbicara tentang membintangi bersama IU di acara seperti Heroes dan Inkigayo.

Girl grup K-pop, KARA bersama IU (ketiga dari kiri). Foto: Instagram/@gyuri_88

"IU dewasa, baik hati, dan penuh kasih sayang bahkan ketika dia masih muda. Senang melihat dia sama bahkan setelah sekian lama. Dia masih hangat, jadi terima kasih telah membuat saya merasa nyaman dan banyak mendukung tim," kata Nicole.

"Saya pikir kalian memiliki pemikiran yang sama dengan saya," kata IU yang membuat Nicole menangis. “Alasan saya pasti ingin membuat episode tentang KARA adalah karena saya adalah seorang penggemar dan ingin mendukung kalian. Ketika saya pertama kali debut, saya tidak populer dan harus bekerja langkah demi langkah. KARA adalah harapan untukku saat itu. KARA sunbaenim juga terlambat berkembang. Itu membuat banyak orang berpikir, 'Itu bisa terjadi padaku juga'."

YONHAP | ALLKPOP

