Masih Ingat Tokoh Kartun Woody Woodpecker? Hari Ini Umurnya 82 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Woody Woodpecker merupakan karakter film kartun yang tayang pertama kali pada 25 November 1940. Penayangan pertama kartun ini hadir dalam film pendek Knock Knock bersama Andy Panda dan ayahnya, Papa Panda. Pada kisah tersebut, Woody Woody selalu mengganggu kedua panda itu hanya untuk bersenang-senang saja.

Woody dalam serial Knock Knock dirancang oleh animator, Alex Lovy. Sementara itu, pengisi suara asli karakter ini adalah Mel Blanc, tetapi 3 tahun kemudian, ia berhenti menyuarakan Woody. Namun, penonton bereaksi baik atas serial ini sehingga ketenaran Woody semakin meroket yang dipertanggungjawabkan oleh Walter Lantz dan George Pal dalam Walter Lantz Studio.

Melansir universalstudios.fandom, debut Woody Woodpecker yang didistribusikan oleh Universal Studio ini juga menandai perubahan dalam gaya penyutradaraan untuk studio Walter Lantz dan gaya humor. Sebab, karakter tersebut sangat terinspirasi oleh karakter Looney Tunes ciptaan Tex Avery, yaitu Daffy Duck di Warner Bros sehingga memiliki sedikit gaya dan pengaruh Tex Avery.

Kemudian, pada 1944, Emery Hawkins dan Art Heinemann merampingkan penampilan Woody dalam film The Barber of Seville. Alhasil, Woody menjadi lebih bulat, lebih manis, dan tidak terlalu gila. Mereka berdua juga menggunakan skema warna yang disederhanakan dan senyum lebih cerah sehingga lebih mirip dengan rekan-rekannya di Warner Bros. dan MGM. Namun, Culhane terus menggunakan Woody sebagai orang gila agresif, bukan orang rumahan yang defensif, seperti yang dilakukan oleh banyak karakter studio lainnya.

Pada 1946, Lantz mempekerjakan veteran Disney, Dick Lundy untuk mengarahkan kartun Woody. Lundy menolak pendapat Culhane tentang serial tersebut dan membuat Woody lebih defensif sehingga tidak lagi menjadi gila tanpa alasan. Lundy juga lebih memperhatikan animasinya sehingga membuat film-film baru Woody lebih mirip Disney dalam desain, gaya, animasi, dan waktunya.

Mengutip The Walter Lantz Story, pada 1947, negosiasi pembaruan kontrak antara Lantz dan Universal gagal sehingga ia mulai mendistribusikan kartunnya melalui United Artists yang berkualitas lebih tinggi. Lalu, mantan animator Disney, seperti Fred Moore dan Ed Love mulai bekerja di Lantz dan membantu Lundy menambahkan sentuhan gaya Disney dalam kartun Woody.

Terlepas dari gaya Disney yang ditambahkan untuk kartun-kartun selanjutnya, kartun-kartun Woody masih mencoba untuk mempertahankan dosis yang baik dari humor dagelan dan gila dari kartun pra-Lundy. Setelah itu, karakter kartun ini banyak direferensikan dan dipalsukan dalam banyak program televisi, di antaranya The Simpsons, American Dad!, Family Guy, Seinfeld, dan Flash Toons.

Penghargaan Woody Woodpecker

Woody banyak meraih penghargaan. Serial kartun ini sempat berada di nomor 46 dalam daftar TV Guide dari 50 Karakter Kartun Terbesar Sepanjang Masa pada 2002 dan 2003. Woody juga pernah berada di urutan ke-25 dalam The 50 Greatest Movie Animals versi Animal Planet pada 2004. Nama Woody Woodpecker juga diabadikan dalam Hollywood Walk of Fame.

Selain beragam penghargaan untuk Woody Woodpecker, kartun ini pun memiliki hal-hal menarik yang berbeda dari karakter lainnya. Woody pernah menjadi bintang dari sejumlah seri buku komik yang diterbitkan di seluruh dunia.

Pada 1942, Woody Woodpecker pertama kali muncul bersama Andy Panda dan Oswald the Rabbit dalam New Funnies. Akhirnya, Woody menjadi bintang New Funnies yang mengarah ke komik solo Woody Woodpecker, yaitu Walter Lantz Woody Woodpecker. Selain komik, Woody juga tampil dalam beberapa video game, antara lain Woody Woodpecker Racing (2000), Woody Woodpecker in Crazy Castle 5 (2002), dan Woody Woodpecker In Waterfools (2010).

RACHEL FARAHDIBA R

