She Said: Investigasi Kekerasan Seksual pemicu Gerakan #MeToo

TEMPO.CO, Jakarta - Film She Said dimulai dengan adegan Jodi Kantor (Zoe Kazan) yang mengawali investigasi soal tuduhan pelecehan, penyerangan, dan pemerkosaan seksual oleh Harvey Weinstein saat Megan Twohey (Carey Mulligan) mengambil cuti melahirkan. Megan, sebelumnya sempat menulis soal pelecehan seksual yang melibatkan Donald Trump, calon presiden saat itu lantaran ada rekaman ‘Access Hollywood’ yang bocor.

Lewat sambungan telepon, Jodi menghubungi Megan bertanya apa yang biasanya ia lakukan untuk bisa membuat para korban mau bercerita. “Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi bersama mungkin kita bisa melindungi orang lain,” tutur Megan. Intinya, ajak para narasumber untuk mengungkapkan kebenaran.

Pengungkapan Tuduhan Kekerasan Seksual

Mengungkap tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Harvey Weinstein, seorang produser film besar dan ternama di Hollywood yang tercatat berlangsung nyaris tiga dekade bukan hal mudah. Lantaran, cerita yang diperoleh Jodi masih terserak, minim bukti untuk memperkuat segala tuduhan. Para korban, yang namanya perlahan mengemuka juga tidak serta merta mau diwawancara. Kalaupun ada, tak ingin identitasnya diungkap. Lagipula siapa yang berani mempertaruhkan nama baik sebagai korban pelecehan di masa lalu saat para korban yang kini sudah menjadi bintang di Hollywood?

Film She Said yang digarap sutradara, Maria Schrader dan penulis skenario, Rebecca Lenkiewicz, menceritakan bagaimana artikel New York Times yang dikerjakan Jodi Kantor bersama Megan Twohey mengungkap kasus Harvey Weinstein. Pelaku dikisahkan dilindungi dalam sistem mengerikan yang melindungi pelaku di dalam industri perfilman.

Adegan dalam film She Said. IMDB

She Said diadaptasi dari buku She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement yang ditulis Kantor dan Twohey usai menerbitkan laporan soal kasus Weinstein pada 2017. Dalam film ini, sutradara menyorot bagaimana upaya Kantor dan Twohey menggali cerita, mendatangi-menghubungi sejumlah orang, mengali informasi sekecil apapun, karena satu hal yang penting dari pembuktian kasus ini adalah cerita para korban yang bersedia dikutip beserta bukti-bukti yang bisa menguatkan cerita itu.

Di lingkungan pelaku industri film, tuduhan pelecehan seksual dari Harvey Weinstein bukanlah hal anyar. Namun siapa yang berani mengungkap kalau ancamannya adalah matinya karier di dalam industri film. Risiko yang tidak ingin diambil apalagi para korban saat itu rata-rata baru merintis karier mereka. Belum lagi, Weinstein juga menutup mulut para korban dengan bayaran tinggi dan penandatanganan dokumen kerahasiaan seumur hidup.

Memicu Gerakan #MeToo

Bagaimana sulit dan lelahnya (mungkin) juga membosankannya proses penelusuran para wartawan tanpa mengenal waktu untuk mengungkap kasus yang menjadi sejarah adanya perubahan sistem di Hollywood juga memicu gerakan #MeToo untuk melawan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Usai kasus ini diungkap, berbagai pelaporan dan aduan pelanggaran seksual terhadap sejumlah pria kuat lain di industri film, TV, dan media turut mengemuka.

Maria Schrader mengemas She Said seperti film jurnalisme pada umumnya yang menceritakan cerita di balik terbitnya berita besar. Bedanya, Schrader cukup teliti dalam menyajikan detail bagaimana sulitnya membuat para korban mau ditemui dan terbuka. Ia jeli untuk menunjukkan bagaimana Kantor berempati terhadap para korban dan menunjukkan kepiawaian membujuk dan membangun kepercayaan dari sumber yang mulanya enggan berbicara.

Dialog-dialog yang terjadi saat proses wawancara dengan korban juga disajikan luar biasa oleh sutradara sehingga menghadirkan ketakutan dan kecemasan yang dirasakan korban tanpa harus menyajikan adegan pelecehan di masa lalu dalam reka ulang. Film ini juga menghadirkan salah satu korban untuk memerankan dirinya sendiri. Menjelang tenggat tulisan terbit, akhirnya ia bersedia ceritanya ditulis untuk bisa mengambil kembali ‘suaranya’ yang selama ini dibungkam bertahun-tahun.

Penyajian suasana newsroom untuk menunjukkan bagaimana diskusi dan pengembangan penelusuran informasi dengan para redaktur rutin terjadi. Dan ketatnya redaksi memastikan semua hal yang dibutuhkan sudah diperoleh dan materi aman secara hukum. Begitu pun ketika proses puncak untuk menkonfirmasi segala temuan kepada pelaku utama: Harvey Weinstein.

She Said (2022)

Sutradara: Maria Schrader

Penulis skenario: Rebecca Lenkiewicz(berdasarkan buku hasil laporan investigasi wartawan New York Times: Jodi Kantor dan Megan Twohey)

Pemain: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle, Angela Yeoh, Sean Cullen

Baca juga: Film Sri Asih Dipenuhi Kejutan, Aksi Laga Menegangkan, dan Efek Visual Karya Anak Bangsa

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.