GUDFEST 2022 Ditunda ke Maret 2023, Lauv hingga Eric Nam Batal Manggung di GBK Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik GUDFEST 2022 resmi ditunda sampai 18-19 Maret 2023 karena alasan teknis. GUDFEST 2022 seharusnya digelar selama tiga hari pada 18-20 November 2022 di Gudfest Island, Area GBK.

"GUDLIVE hari ini resmi mengumumkan penundaan acara GUDFEST 2022, festival 3 hari yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 18,19, 20 November dengan berat hati harus ditunda karena alasan teknis (unforeseen circumstances), acara GUDFEST akan diselenggarakan tahun depan dengan jadwal terbaru tanggal 18 sampai 19 Maret 2023 di GUDFEST ISLAND - Area GBK," tulis pengumuman di Instagram resmi GUDFEST pada Senin, 14 November 2022.

Penundaan tersebut mengakibatkan sederet musisi internasional pengisi acara batal datang ke Jakarta akhir pekan ini. Musisi yang seharusnya manggung di GUDFEST 2022 pekan ini adalah Honne, Lauv, Chelsea Cutler, Lee Hi, Eric Nam, Dashboard Confessional, Ruel, CHVRCHES, Rendy Pandugo, Pee Wee Gaskins, Teza Sumendra, Rinni Wulandari, Basbol, Iwa K, Reality Club, Faye Risakotta, Vira Talisa, Mocca, Fariz RM, The Young and The Dangerous, dan lain-lain.

"Para pengisi acara GUDFEST 2023 kemungkinan akan berubah, sebagian pengisi acara mungkin tidak bisa tampil dengan jadwal terbaru yang dijadwalkan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, kepada pihak sponsor, pendukung acara, pembeli tiket, para pengisi acara dan semua tim panitia pelaksana GUDLIVE yang telah bekerja keras dengan sepenuh hati selama setahun masa persiapan acara ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini," tulis GUDLIVE.

Penyelenggara memastikan kalau semua pembelian tiket melalu tiket.com, cicilan, dan promo Buy2Get1 Free akan dikembalikan (refund) oleh GUDLIVE. Pembeli tiket dimohon untuk mengajukan pengembalian dana mulai Senin, 14 November hingga Jumat, 2 Desember 2022. Proses refund akan memakan waktu 30-60 hari kerja setelah periode pengajuan refund ditutup. "Pengembalian dana refund akan dilakukan oleh pihak promotor hanya kepada pembeli utama yang telah membeli melalui tiket.com," tulis GUDLIVE.

Berikut mekanisme pengajuan pengembalian dana (refund) tiket:

Refund hanya akan diproses melalui transfer bank Nama pembeli tiket harus sesuai dengan Kartu Identitas Nama pemilik rekening tujuan harus sesuai dengan nama yang tertera pada tiket dan Kartu Identitas Periode pengajuan refund terhitung mulai tanggal 14 November 2022 - 2 Desember 2022 melalui link https://bit.ly/refundgudfest2022 . Pengajuan yang melewati batas waktu tidak akan dilayani dan tiket akan dinyatakan hangus Proses pengembalian dana akan memakan waktu 30-60 hari kerja setelah periode pengajuan refund ditutup. Akhir pekan, hari libur nasional, dan cuti bersama tidak terhitung sebagai hari kerja Refund akan ditransfer sesuai dengan harga tiket termasuk pajak (tidak termasuk ticketing fee 10 persen, biaya transaksi, biaya kartu kredit, biaya proteksi dan atau biaya tambahan lain).

