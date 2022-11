Bang Ye Dam dan Mashiho Keluar dari TREASURE, Penggemar Luapkan Kekecewaan pada YG Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar hengkangnya Bang Ye Dam dan Mashiho dari TREASURE membuat penggemar marah. Penggemar grup idola dari Korea Selatan yang bernama TREASURE Makers itu meluapkan kemarahan di Twitter sejak kemarin. Nama Yedam memuncaki trending topic Twitter sejak semalam hingga kini berada di posisi tiga.

Kebanyakan TREASURE Makers mempertanyakan pengumuman yang dilakukan YG Entertainment, agensi boyband itu, merupakan keputusan asli Bang Ye Dam dan Mashiho atau mereka dipaksa keluar. Prasangka itu muncul lantaran ada kejanggalan dari sikap Bang Ye Dam. Apalagi, keputusan keluar muncul setelah keduanya melakukan hiatus sejak Mei lalu.

Netizen Berprasangka Mereka Dipaksa Keluar dari TREASURE

"Tanggal 7 Mei Yedam masih excited mau konser di Jepang, 20 hari kemudian diumumin hiatus dan hari ini, lima bulan kemudian dia memutuskan untuk hengkang dari grup. Rasa campur aduk gak percaya, damie!" cuit @yedam***, penggemar Bang Ye Dam. "Lu bayangin, Mashiho dan Yedam, magang terlama 5-6 tahun sampai debut, udah 8 tahunan di YG, terus keluar setelah 2 tahun debut. Gue gak ngerti lagi, gue dukung kalau itu memang keputusan mereka, tapi kayaknya enggak," cuit @hita***.

Banyak juga netizen lain memilih berprasangka baik dan mengucap terima kasih kepada Bang Ye Dam dan Mashiho setelah delapan tahun di TREASURE. "Thank you Mashiho, thank you Yedam, aku tunggu karya kalian setelah ini. Tetap sukses di jalan yang baru. Aku mencintai kalian," tulis @hoonie***.

Kemarin, YG secara mengejutkan mengumumkan Bang Ye dam dan Mashiho keluar dari TREASURE. Kabar itu disampaikan melalui Weverse. Menurut YG Entertainment, sebelum keputusan keduanya keluar dari grup K-Pop itu, agensi sudah berdiskusi panjang.

YG Entertaiment mengatakan bahwa Mashiho akan fokus pada memulihkan kesehatannya. Adapun Bang Ye Dam akan bekerja pada mengejar kariernya sebagai produser musik. “Halo, ini adalah YG Entertainment. Pertama-tama, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami yang tulus kepada semua TREASURE MAKER (nama penggemar) untuk semua dukungan dan kasih terhadap TREASURE,” tulis perwakilan YG Ent saat membuka pengumuman tersebut.

Baca juga: YG Entertaiment Umumkan Bang Ye Dam dan Mashiho dari TREASURE

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.