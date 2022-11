YG Entertaiment Umumkan Bang Ye Dam dan Mashiho dari TREASURE

TEMPO.CO, Jakarta - Bang Ye Dam dan Mashiho, member boyband TREASURE hengkang dari grup yang menaunginya selama ini. Kabar kurang menyenangkan ini diungkapkan langsung oleh YG Entertainment, agensi yang menaungi TREASURE pada Selasa, 8 November 2022, bahwa mereka telah mencapai kesepakatan bersama dengan Bang Ye Dam dan Mashiho untuk mengakhiri kontrak.

Melalui Weverse, YG Entertaiment mengatakan bahwa Mashiho akan fokus pada memulihkan kesehatannya. Adapun Bang Ye Dam akan bekerja pada mengejar kariernya sebagai produser musik. “Halo, ini adalah YG Entertainment. Pertama-tama, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami yang tulus kepada semua TREASURE MAKER (nama penggemar) untuk semua dukungan dan kasih terhadap TREASURE,” tulis perwakilan YG Ent saat membuka pengumuman tersebut.

Diskusi Panjang dengan YG Entertainment

Menurut YG Entertaiment, agensi sudah melalui diskusi yang panjang bersama Mashiho dan Bang Ye Dam sebelum mengambil kesepakatan akhir pada pengumuman tersebut. “Setelah diskusi yang panjang dan cermat dengan Mashiho dan Bang Ye Dam, sepakat untuk mengakhiri kontrak. Kami telah mencapai kesepakatan sehingga Mashiho bisa memiliki cukup waktu untuk pulih dari kondisi kesehatannya, dan Bang Ye dam dapat mengejar kariernya sebagai produser," demikian bunyi pengumuman itu.

YG Entertainment juga mengatakan bahwa mereka akan mengerahkan upaya terbaik mereka dalam berkomunikasi dengan TREASURE MAKER dan para anggota boyband terkait dukungan serta kegiatan grup tersebut ke depannya. TREASURE akan melanjutkan aktivitasnya dengan 10 anggota yaitu Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Jaehyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Jeongwoo, dan Junghwan.

Enam Bulan Sebelumnya Vakum dari Grup

Sebelumnya, Mashiho dan Bang Ye Dam diumumkan vakum untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan grup TREASURE pada Mei lalu. Setelah enam bulan sejak pengumuman keduanya hiatus, saat ini keduanya memutusksan untuk hengkang dari grup yang telah membesarkan namanya melalui acara survival YG Treasure Box.

YG Entertaiment juga mengatakan bahwa mereka tetap mendukung semua keputusan Mashiho dan Bang Ye Dam. Saat ini, TREASURE sedang mempersiapkan konser mereka yang bertajuk Hello in Seoul pada 12 dan 13 November 2022 dengan formasi 10 anggota. Konser ini merupakan rangkaian dari comeback mereka pada album baru yang berjudul THE SECOND STEP: CHAPTER TWO pada Oktober lalu.

