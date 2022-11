Sinopsis Film-film yang Tayang di Klik Film pada November 2022, Mulai dari Anoksia Sampai Wandering

TEMPO.CO, Jakarta - Klik Film menghadirkan lebih dari 25 film baru yang bisa dinikmati aplikasi menonton film premium itu pada November 2022. Film-film lintasgenre itu berasal dari berbagai negara, dari Asia hingga Eropa. Kehadiran film-film berkualitas itu merupakan imbas dari keberhasilan Klik Film bersama CGV Cinemas menggelar festival film World Cinema Week pada akhir bulan lalu.

Salah satu film Indonesia yang bisa dinikmati di Klik Film berjudul Anoksia. Film yang dibintangi Prisia Nasution dan Dwi Sasono ini, sebelumnya tayang di World Cinema Week, mendapatkan apresiasi luar biasa. Selain itu, ada film Wandering dan Moloch yang juga sebelumnya tayang di World Cinema Week, juga bisa dinikmati bulan ini di Klik Film.

"Bagi penonton yang tidak kebagian tiket saat festival film World Cinema Week, ada beberapa film yang dapat disaksikan di Klik Film. Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa penasarannya," ujar Direktur Klik Film, Frederica, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 5 November 2022.

Film-film lainnya yang hadir di Klik Film antara lain Corsage, Dark Red Forest, The Devil's Drivers, The Boy Behind The Door, The Roundup, Voice Of A Murder, Don't Forget I Love You, Look Up, The Double Life Of Veronique, White, Red, Blue, My Kickass Wife, Play, Involuntary, dan Force Majeure. Berikut sinopsis film-film yang hadir di Klik Film pada November 2022.

Sinopsis Film-film yang Tayang November 2022 di Klik Film

Anoksia

Film ini menceritakan tentang sepasang suami-istri yang diperankan Dwi Sasono dan Prisa Nasution, terjebak dalam mobil yang terkena bencana longsor. Pasangan ini berusaha semaksimal mungkin agar keluar dari mobil mereka yang yang tertimbun longsor. Namun, mereka sama sekali tidak bisa menghubungi siapa pun karena tidak ada sinyal ponsel ketika berada di jurang. Lalu, apakah mereka mampu menyelamatkan diri?

The Double Life Of Veronique

Adalah film perdana sutradara Krzytof Kieslowski. Film yang mengisahkan tentang seorang gadis bernama Weronika yang memiliki keinginan untuk menjadi penyanyi profesional. Irene Jacob yang memerankan tokoh Weronika berhasil mendapatkan penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Cannes 1991. Di ajang yang sama, film ini juga mendapatkan penghargaan Ecumenical Jury and The FIPRESCI.

Dark Red Forest

Sebuah karya visual menakjubkan dan penuh pertanyaan spiritual berdasarkan kenyataan. Dark Red Forest adalah dokumenter luar biasa yang menceritakan tentang retret tahunan ribuan biarawati Tibet ke rumah-rumah kayu kecil di dataran tinggi Tibet yang luas. Dengan rasa intimasi yang luar biasa, kamera mengikuti wanita-wanita dari Biara Yarchen yang selama 100 hari terdingin sepanjang tahun, belajar tentang - dan pada beberapa kasus mengalami - hal-hal mendalam tentang hidup dan mati, penderitaan dan penyembuhan, karma dan konsekuensi. Sebuah dokumenter tentang pengalaman kelompok yang semakin ditantang secara politik, film Jin Huaqing juga merupakan karya mengenai iman dan pertanyaan filosofis, dengan latar belakang tempat yang penuh larangan.

Corsage

Cerita fiksi mengenai kehidupan istri Kaisar Austria, Elisabeth, selama setahun. Pada malam Natal 1877, Elisabeth, yang sebelumnya dikagumi karena kecantikannya, berusia 40 tahun dan secara resmi dianggap sebagai wanita tua; dia mulai berusaha mempertahankan citranya di mata publik.

Moloch

Betriek tinggal di pinggiran rawa di Belanda. Ketika dia dan keluarganya diserang oleh orang asing pada suatu malam, Betriek berusaha mencari penjelasannya. Dia menemukan sesuatu yang mengejarnya.

Wandering

Di sebuah taman pada sore yang turun hujan, seorang mahasiswa berusia 19 tahun, Fumi, menawarkan payung pada seorang gadis berusia 10 tahun yang basah kuyup, Sarasa. Menyadari bahwa gadis itu ragu-ragu untuk pulang, Fumi membiarkan Sarasa tinggal di rumahnya. Sarasa menghabiskan dua bulan berikutnya dengan damai. Mereka saling berpegangan tangan dan akhirnya menemukan tempat mereka berada di dunia ini, sampai Fumi ditangkap atas kasus penculikan. Lima belas tahun kemudian, dua orang yang kesepian itu dipertemukan kembali dan masih menderita karena stigma sebagai korban dan pelaku “kasus pedofilia”. Apakah masyarakat akan menerima hubungan mereka yang telah terbentuk dan tidak tergoyahkan?

Don't Forget I Love You

Seorang gadis tanpa sengaja mengetahui bahwa pacarnya akan melupakan segala hal tentang hari sebelumnya saat bangun setiap hari.

Voice of a Murderer

Suatu hari, putra satu-satunya dari pembawa acara terkenal HAN Kyung Bae, menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, penculik menelepon ibunya dan meminta uang tebusan sebanyak 100.000 dolar. Polisi menugaskan inspektur veteran pada kasus tersebut dan menyusun gugus tugas terbaik untuk bekerja di bawah perintahnya. Tapi penculik terus mengecoh polisi dan menelepon orang tua dari anak dengan lebih banyak instruksi mengenai penyerahan uangnya.

The Roundup

Diikuti oleh Ma Seok Do, yang menuju negara asing untuk menyerahkan seorang tersangka. Tapi dia menemukan serangkaian kasus pembunuhan tambahan dan mengetahui tentang pembunuh yang melakukan kejahatan terhadap turis selama bertahun-tahun.

My Kickass Wife

Liu Yu E, seorang penjaga rahasia yang ahli dalam seni bela diri, memiliki tanggung jawab untuk melindungi kaisar dan ratu. Liu Yu E dan He Ji Chang, pria muda berbakat dari Beijing, jatuh cinta pada pandangan pertama dan secara kebetulan, mereka menjadi suami istri di sebuah kompetisi seni bela diri yang diatur oleh ratu. Serangkaian cerita ironis pun terjadi. Bagaimana He Ji Chang, seorang pelajar lemah, akan menghadapi istrinya yang kuat dan menginginkan cinta setia, dan Qin Cao yang misterius? Konspirasi mengejutkan apa yang akan melibatkannya?

Play

Sebuah observasi cerdas berdasarkan kasus nyata penindasan. Di Gothenburg Pusat, Swedia, sekelompok anak laki-laki berusia 12-14 tahun mencuri dari anak-anak lain sebanyak 40 kali di antara tahun 2006 dan 2008. Para pencuri menggunakan rencana terperinci yang disebut sebagai ‘nomor adik’ dan ‘trik saudara’ yang melibatkan permainan peran tingkat lanjut dan retorika geng daripada menggunakan kekerasan fisik.

Involuntary

Dalam beberapa cerita yang tak berhubungan, konsekuensi dari bertindak tegas - atau karena gagal bertindak tegas - dieksplor.

Force Majeure

Sebuah keluarga yang berlibur di Alpen Prancis menghadapi longsor salju yang menghancurkan.

