Ini 21 Idol K-Pop yang Bakal Konser dan Fanmeeting di Indonesia Sampai Akhir 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah idol K-pop dan aktor K-drama berencana datang ke Indonesia hingga akhir tahun ini. K-pop dan K-drama diakui sudah sukses mendunia. Salah satu negara dengan fans K-pop terbesar yakni Indonesia. Lalu, siapa saja idol K-Pop dan aktor K-drama bakal ke Indonesia sampai akhir 2022 nanti?

Idol K-pop yang datang ke Indonesia

Di tahun 2022, banyak idol K-Pop dan aktor Korea ke Indonesia untuk menyapa para fans. Mereka hadir dalam berbagai acara spesial mulai dari Asian Tour, konser, festival, hingga fanmeeting. Simak deretan K-Pop yang datang ke Indonesia tahun 2022 di bawah ini.

1. NCT Dream (28 September 2022)

Acara konser Korean Wave 2022 telah sukses diselenggarakan di Trans Studio Cibubur, pada 28 September lalu. Penampilan NCT Dream mendapatkan sambutan luar biasa dari ribuan penggemarnya di Indonesia. Meski tampil tak lengkap tanpa Haechan dan Mark, kelima member NCT Dream, Renjun, Jisung, Chenle, Jaemin, dan Jeno, berhasil memeriahkan panggung Korean Wave.

NCT Dream menampilkan Beatbox sebagai pembuka, yang dilanjutkan dengan lagu-lagu yang telah mereka rilis pertengahan tahun ini. Selain menghadiri acara Korean Wave, NCT Dream juga berbagi keseruannya selama menjalani aktivitas di Jakarta lewat postingan di akun media sosial mereka masing-masing.

NCT Dream saat konser di Trans TV. Foto: Twitter.

2. iKON (1 Oktober 2022)

Boyband iKON termasuk dalam salah satu bintang tamu acara JISPHORIA yang diselenggarakan hari ini, Sabtu, 1 Oktober 2022 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Boyband yang comeback tahun ini dengan album Flashback, menjadi satu-satunya grup internasional yang tampil di JISPHORIA. Tak hanya itu, beberapa member iKON, yaitu JAY dan DK menjadi juri spesial di ajang pencarian bakat Indonesia, The Indonesian Next Big Star. Hal itu tentu menjadi kebanggaan bagi para iKONIC (sebutan untuk fans iKON).

3. TXT (12 Oktober 2022)

Tomorrow x Together atau TXT akan menggelar konser di Indonesia pada 12 Oktober 2022. Konser musik dari boyband andalan HYBE ini akan dilangsungkan di Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan. Konser ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian tour Tomorrow x Together World Tour Act: Love Sick in Asia. Kabar ini diumumkan pertama kali oleh agensi lewat media sosial mereka pada bulan Juni lalu. Big Hit mengunggah postingan poster yang dilengkapi dengan jadwal terbaru konser TXT di Asia. Tour dimulai di Indonesia pada 12 Oktober 2022, dilanjutkan Manila 15 – 16 Oktober 2022, Taipei 19 Oktober 2022, dan Bangkok 22 – 23 Oktober 2022.

4. NCT 127 (4 November 2022)

Selain NCT Dream, NCT 127 akan menggelar konser bertajuk NCT 127 2ND TOUR NEO CITY: JAKARTA - THE LINK di Indonesia tahun ini. Informasi tour ini diumumkan langsung oleh Dyandra Global selaku promotor pada 10 September lalu. Dalam pengumumannya, Dyandra Global juga menyertakan tanggal dan tempat konser. Konser ini akan diadakan pada 4 – 5 November 2022. Lokasinya di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan. Buat para NCTzen (sebutkan untuk penggemar NCT), bisa membeli tiketnya di awal bulan Oktober ini.

NCT 127/Click

5. Kim Sejong (4 November 2022)

Media Korea Selatan OSEN telah mengumumkan Kim Sejeong akan menyapa para penggemarnya lewat acara KIM SEJEONG 1st ASIA FANMEETING SEJEONG’S SESANG DIARY. Acara fanmeeting tersebut akan digelar mulai bulan November mendatang. Indonesia terpilih sebagai destinasi negara pertama yang akan menyambut kehadirannya. Fanmeeting Kim Sejeong akan digelar di Jakarta pada 4 November 2022.

Sejeong sendiri berhasil memikat hati fans lewat aktingnya yang luar biasa di berbagai drama Korea. Karirnya sebagai idol juga sangat cemerlang, dibuktikan dengan kesuksesan girlband-nya, Gugudan, serta album solo yang telah ia rilis.

6. We All Are One K-pop Concert (10 November 2022)

We All Are One K-pop Concert merupakan konser musik Korea yang diselenggarakan di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta. Konser ini akan digelar selama tiga hari berturut-turut mulai dari 10 – 12 November 2022. Melalui akun media sosial resmi mereka, telah dikonfirmasi line up serta daftar harga tiketnya.

Konser tanggal 10 November 2022 nanti rencananya akan dihadiri CTL-ID, grup terbaru besutan program bertajuk Tomorrow Star. Selanjutnya, konser hari kedua akan dimeriahkan oleh BamBam, Youngjae, OH MY GIRL, ASTRO, dan SF9. Kemudian hari terakhir, Chen EXO, PENTAGON, CIX, dan NMIXX akan menutup kemeriahan konser musik ini.

7. Stray Kids (12 November 2022)

Stray Kids kembali menyapa Stay Indonesia lewat konser bertajuk 2nd World Tour Maniac yang diselenggarakan di Jakarta tahun ini. Informasi tour tersebut diumumkan oleh Macimapro selaku promotor acara. Dalam pengumumannya, mereka juga menyertakan tanggal dan lokasi konser. Konser rencananya akan diadakan pada 12 – 13 November 2022 mendatang. Konser tersebut bakal digelar di Beach City International Stadium, Jakarta. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi, kemudian dilanjutkan ke Thailand, Singapura, Melbourne, dan Sydney.

Stray Kids. Foto : Twitter

8. Eric Nam (18 November 2022)

Eric Nam dikonfirmasi sebagai salah satu guest star yang akan tampil di acara Gudfest 2022. Festival musik ini siap digelar pada 18 – 20 November 2022 mendatang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Semenjak perilisan album There And Back Again pada Januari 2022 lalu, Eric menghabiskan tahun 2022 dengan mengadakan world tour ke Amerika Utara dan Eropa.

Awal bulan September, Eric mengumumkan tour Asia dan salah satu negara tujuannya yakni Indonesia. Terjawab sudah rasa penasaran fans dengan konfirmasi kehadiran Eric Nam di konser tersebut. Tour Asia Eric kali ini menjadi kali pertama ia kembali ke Asia sejak tour Asia 2020 lalu.

9. Head In The Clouds (3 Desember 2022)

Tahun ini, festival musik Head In The Clouds (HITC) diselenggarakan di Indonesia. 88rising, agensi penyelenggara, merilis poster yang menampilkan daftar line up resminya melalui akun media sosial. Festival musik HITC rencananya bakal digelar pada 3 – 4 Desember 2022 mendatang di Community Park PIK2, Jakarta Utara. Selain dimeriahkan oleh musisi dari agensi hiburannya, sederet idol K-pop juga turut hadir dalam festival, di antaranya Jackson Wang, (G)I-dle, EAJ, dan BIBI.

10. Ji Chang Wook (3 Desember 2022)

Setelah ditunda selama 2 tahun akibat pandemi, aktor Korea, Ji Chang Wook akhirnya siap menyapa penggemar Indonesia lewat acara fanmeeting atau jumpa fans. Awalnya, acara fanmeeting Ji Chang Wook dijadwalkan di Jakarta pada 14 Maret 2020, kemudian diundur menjadi 19 September 2020, dan akhirnya ditunda hingga tahun ini.

Acara fanmeeting Ji Chang Wook yang bertajuk Ji Chang Wook Fan Meeting in Jakarta rencananya akan digelar pada 3 Desember 2022 di The Kasablanka Hall, Jakarta. Ji Chang Wook sendiri merupakan salah satu pemeran drama If You Wish Upon Me. Drama yang tayang perdana pada Agustus lalu menampilkan akting-nya bersama Choi Soo Young, member Girls' Generation.

Itulah sederet idol K-pop dan aktor Kdrama yang akan datang ke Indonesia di tahun 2022 ini. Siapa yang kalian tunggu?

LALA DITA PANGESTU

