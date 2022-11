Hari Penikahan Kian Dekat, Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya Mesra di Paris, Bikin Foto Prewedding?

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya saat ini tengah menghabiskan masa liburan di Paris, Prancis, sambil mempersiapkan pernikahan mereka. Tak hanya berdua, kesempatan memanfaatkan quality time itu bersama dengan ibunda Valencia, Liliana Tanoesoedibjo.

Baik Valencia maupun Kevin mengunggah foto-foto mesra di akun media sosial mereka. Unggahan foto-foto mesra itu juga dilakukan Liliana dan Hary Tanoesoedibjo, calon mertua Kevin, yang tidak ikut dalam perjalanan ke Paris ini. Keluarga Valencia juga memberikan komentar dari unggahan foto-foto mesra itu.

Foto-foto Mesra di Paris untuk Persiapan Pernikahan

Seperti dalam unggahan Valencia sekitar setengah jam lalu. Ia mengunggah foto-fotonya yang teramat intim dengan pemain ganda bulu tangkis peringkat tiga dunia itu bersama Marcus Fernaldi Gideon. "Menjelajah kota cinta bersama sahabatku, yang juga tunanganku," tulisnya pada keterangan unggahannya itu.

Terlihat di foto-foto itu, Kevin dan Valencia bergandengan tangan, berpelukan, hingga Kevin membopong kekasihnya. Jika dilihat dari foto-foto yang diunggah, keduanya tengah membuat foto prewedding. "Love is in the air," tulis Clarissa Tanoesoedibjo, adik Valencia. "Gemes banget woi," tulis Vidi Aldiano.

Valencia Tanoe dan Kevin Sanjaya

Kunjungan mereka di Paris dilakukan menyesuaikan jadwal Kevin seusai mengikuti French Open 2022 yang berakhir kekalahan di babak pertama. Kekalahan itu seolah tak berpengaruh kepada kegembiraan mereka merayakan cinta.

Persiapan Pernikahan Dibocorkan Hary Tanoesoedibjo

Hal ini terlihat dari unggahan Hary Tanoesoedibjo, bos MNC Group di akun Instagramnya, dua hari lalu. Hary mengunggah video putri dan calon menantunya menaiki scooter berboncengan dengan Valencia. Video itu diambil dari dalam mobil yang merekam aktivitas mereka, sengaja untuk video prewedding.

Keduanya berdiri di atas scooter menyusuri jalan di Paris sambil berpelukan. Terlihat Valencia memeluk pinggang kekasihnya dengan erat. Kevin pun tampak bahagia. "Ada remnya kok," terdengar kata Kevin sambil tertawa. "Istirahat?" tanya Kevin. "Oke," jawab Valencia lembut.

Oleh Hary Tanoe, unggahan itu diberikan keterangan yang memperlihatkan rasa bangganya kepada putri dan calon menantunya itu. "Istri, anak, dan calon mantu lagi di luar negeri untuk persiapan pernikahan. Lagi di rumah sama Clarissa. #HT," tulisnya. Unggahan Hary Tanoe ini langsung dikomentari Valencia. "Sampai ketemu segera, Pa," tulisnya. Bikin baper!

Kevin Sanjaya Sukamuljo melamar Valencia Tanoesoedibjo di Jakarta International Stadium pada 2 Agustus 2022. Kevin berhasil mengejutkan sang kekasih, yang semula hendak memberikan kejutan. Demi melamar perempuan yang dicintainya, Kevin merogoh ratusan juta untuk menyewa JIS. Lamaran itu disaksikan keluarga besar Valencia, termasuk Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Soedibjo.

