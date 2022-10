Rihanna Dikonfirmasi akan Isi Soundtrack Film Black Panther: Wakanda Forever

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Rihanna akan segera kembali ke dunia musik dan mengisi soundtrack Black Panther: Wakanda Forever. Kabar ini secara resmi telah dikonfirmasi oleh pihak Marvel hari ini, Rabu, 26 Oktober 2022.

Marvel Studios mengumumkan melalui Twitter, bahwa sebuah lagu baru dari Rihanna akan dirilis Jumat, 28 Oktober 2022 sebagai bagian dari soundtrack Black Panther: Wakanda Forever. Cuitan itu hanya menyertakan emoji mata yang tampak dan videonya hanyalah "R" dan tanggal perilisan 28 Oktober 2022 di bawahnya, tetapi "R" yang paling penting jelas Rihanna. Ini akan menjadi comeback Rihanna, karena album terakhirnya rilis hampir 6 tahun yang lalu.

Soundtrack Black Panther sebelumnya diproduksi oleh sejumlah musisi ternama, seperti Kendrick Lamar, Khalid, Travis Scott, dan The Weeknd. Marvel bermaksud ingin memberi penghormatan kepada seniman kulit hitam, seperti saat ini Rihanna yang bergabung sebagai pengisi soundtrack.

Poster Black Panther: Wakanda Forever. Dok. Marvel Studios.

Sekuel film Black Panther ini disutradarai oleh Ryan Coogler dan kembali dibintangi oleh Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Winston Duke, hingga Martin Freeman.

Terkait kabar ini belum ada klarifikasi dari pihak Rihanna sendiri. Kabar baik juga datang untuk para penggemar terkait Rihana diumumkan tampil di Super Bowl LVII Halftime Show pada 12 Februari 2023 mendatang. Ia akan tampil maksimal di State Farm Stadium. Rihanna sendiri belum merilis lagu selama bertahun-tahun. Terakhir kali ia merilis album studio ke-8 yang bertajuk Anti pada 2016.

Film Black Panther: Wakanda Forever akan tayang perdana pada 11 November 2022. Film penuh aksi ini akan menjelajahi kembali kerajaan Wakanda di mana ancaman baru muncul dari negara bawah laut tersembunyi bernama Talokan. Dalam film ini, Ratu Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) dan Dora Milaje (termasuk Florence Kasumba) berjuang untuk melindungi bangsa mereka dari campur tangan kekuatan dunia setelah kematian Raja T'Challa.

