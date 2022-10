Bertrand Antolin Bertemu Sopir Penabrak Adiknya: Akhirnya Ngaku dan Minta Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Bertrand Antolin bertemu dengan majikan dan sopir yang menabrak adiknya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Oktober 2022. Keduannya akhirnya meminta maaf kepada Bertrand dan sang sopir mengaku kalau mengemudi dalam kecepatan tinggi pada saat kejadian.

"Sudah ketemu dengan ibu AJ dan supir ED.. awalnya masih ga ngaku ngebut.. akhirnya si supir ngaku dengan ibu AJ kalau dia ngebut. Baru tadi pada minta maaf setelah 15 jam sejak kejadian.. baru tadi tanya gimana kondisi adik saya," tulis Bertrand di Instagram Story pada Jumat, 21 Oktober 2022.

Sejak awal, Bertrand telah menolak uang damai yang ditawarkan oleh sopir. Menurut Bertrand, sopir tersebut tidak langsung meminta maaf di lokasi apalagi menanyakan kondisi adiknya yang ditabrak sampai terlempar dan terguling. "300 ribu rupiah loh kemarin uang yang ditawarkan.. tadi diperjelas banget oleh mereka. Saya gak cari duit di sini. Tapi saya lebih mempermasalhkan tanggung jawab moral baik supir maupun majikan setelah nabrak orang," tulisnya.

Sesuai permintaan majikan sopir tersebut, Bertrand melajutkan masalah ini ke kantor polisi. Bertrand hanya ingin sopir dan majikannya mengaku bersalah, meminta maaf, serta menunjukkan sikap tanggung jawab.

"Point saya... supir ibu ngebut nabrak manusia.. kucing aja ketabrak secara logika kita minggir," tulisnya. "Puji syukur si supir ngaku depan si ibu... bapak ngebuuut!!!"

Sehari sebelumnya, Bertrand membeberkan inisial sopir beserta majikan dan alamat tempat tinggalnya. Bertrand juga menjelaskan kronologi sejak adiknya ditabrak hingga sikap sopir dan majikan yang tidak bertanggung jawab.

"Kejadian pukul 2 siang sekarang sudah pulul 10 malam. Sudah 8 jam sejak kejadian adik saya di tabrak oleh bapak ED dgn mobil mercy silver B2810S*F.. Pemilik mobil atau majikan dari bapak ED yaitu ibu Au***ie Joe***s (AJ) yg tinggal di Apt senayan Residence tower 2 unit 1*A ( i know where you live) mau pun si supir boro-boro wa nanya kabar bagaimana keadaan adik saya.. sy wa ibu AJ sy sampaikan kejadian td boro2 ada empati. Minta maaf aja kagaak!!!" tulis Bertrand di Instagram pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Bertrand Antolin melengkapi tulisan tersebut dengan hasil rontgen tulang panggul adiknya. Ia bersyukur adiknya tidak mengalami patah tulang dan hanya memar. "Adik saya tidak ada yang patah dari hasil rotgen tadi, baru berasa sakit memar baruu aja.. terima kasih atas segala atensi dan doa juga DM temen-temen… Saya bukan orang yg suka cari perkara apalagi memeras.. semoga ibu dan keluarga bisa tidur dengan tenang," tulisnya.

