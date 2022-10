Sebelum Meninggal, Clerence Chyntia Sering Ungkap Rindu ke Mendiang Ibunda

TEMPO.CO, Jakarta - Clerence Chyntia, pemain FTV sekaligus istri drummer Noah, Rio Alief, meninggal pada Selasa pagi, 18 Oktober 2022 di RSCM Jakarta setelah berjuang melawan kanker. Dua tahun terakhir, Clerence sering mengungkapkan kerinduannya terhadap mendiang ibundanya, Wenny yang meninggal pada Oktober 2020.

"Kamu bikin kangennya ga tanggung-tanggung mam suka sampe nyesek akunya," tulis Clerence di Instagram pada 8 Desember 2021. Keterangan tersebut dilengkapi dengan video ketika Wenny menepuk-nempuk Clerence, seperti ibu yang hendak membuat anaknya tertidur.

Clerence meninggal dua hari sebelum dua tahun peringatan kematian sang ibu. Pada 20 Oktober 2021, Clerence tepat 1 tahun kehilangan ibunda. Ia mengenang kebiasaan yang sering dilakukan bersama ibunya semasa hidup. Seolah pertanda, Clerence juga beberapa kali terlihat menuliskan akan segera bertemu dengan sang ibu.

"Udah 1 tahun ni mam kita ga ketemu, ga ngobrol, ga nelfonin nyuruh pulang, ga nemenin aku shooting, ga nitip bihun goreng tiap mau pulang abis jalan (padahal alesan aja biar cepet pulang soalnya kang bihunnya suka abis kalo lewat dari jam 10 yang artinya harus pulang sebelum jam 10), dan banyak hal lain yang biasa kita lakuin tapi 1 tahun ini udah gabisa lagi… aku kangen tau … hmm boleh ga sih aku pinjem kamu 1 jam aja? Gaboleh ya? Yaiya soalnya enakan disana … see you soon cantik," tulis Clerence.

Clerence Chyntia bersama ibu dan kakaknya. Foto: Instagram/@clerence.ca

Aktris 28 tahun itu juga mengunggah foto ketika berlibur bersama ibu dan kakaknya di luar negeri. Clerence mengungkapkan rasa rindu yang teramat dalam kepada mendiang ibunya. "Kita berdua kangen banget ni mam," tulisnya.

Saat merayakan ulang tahun pada 18 Juni 2021, Clerence kembali teringat dengan sang ibu. Ia membagikan foto lawas ketika merayakan ulang tahun pertamanya bersama ibunda. "Ulangtahun pertama sama mami, dan hari ini ulangtahun pertama tanpa mami. Aku sayang dan rindu sekali mam hehe," tulisnya.

Di momen yang sama, Clerence merayakan ulang tahun bersama suaminya. Ia mengingat kalimat yang diucapkan sang ibu kepada Rio Alief yang saat itu masih menjadi calon suami Clerence. "Tepat birthday dinner setahun yang lalu @rio_alief minta aku sama mami dan mami bilang 'saya titip anak saya, jaga clerence seperti saya jaga dia' … mami pasti sekarang senyum disana tau anaknya bukan cuma di jagain tapi juga di bahagiain hehe," tulisnya.

Clerence Chyntia memeluk foto mendiang ibunya saat menikah dengan Rio Alief. Foto: Instagram/@clerence.ca

Clerence dan Rio Alief menggelar akad nikah pada 6 November 2020, berselang tiga pekan setelah sang ibu meninggal. Keduanya memutuskan untuk menggelar akad nikah lebih cepat beberapa bulan dari yang sudah mereka rencanakan karena janji drummer Noah itu kepada ibunda Clerence. "Akad ini dilakukan lebih cepat beberapa bulan dari yang sudah kami rencanakan, akad ini bukan untuk merayakan sesuatu melainkan untuk menyempurnakan agama kami dan untuk memenuhi janji terakhir @rio_alief kepada mami," tulisnya.

Saat akad nikah, foto mendiang ibu Clerence turut dihadirkan. Clerence mengatakan itu memang keinginannya. "Orang-orang terdekat aku pasti tau kalo aku gabisa ketinggalan mamiku dan itu terjadi juga saat akad nikah mami ku ajak terus kemana mana seperti seharusnya," tulisnya.

Satu jam lalu, Rio Alief mengunggah foto kenangan bernuansa hitam putih saat makan malam romantis bersama Clerence. Pasangan suami istri ini seharusnya merayakan ulang tahun pernikahan kedua bulan depan. "Bulan depan anniversary ke-2 kan ya @clerence.ca," tulis Rio Alief di Instagram Story.

Drummer Noah, Rio Alief dan istrinya, Clerence Chyntia. Foto: Instagram/@clerence.ca.

Rio Alief setia mendampingi Clerence di masa-masa sulit. Rio Alief merangkung dan mencium Clerence saat di samping makam calon ibu mertuanya pada saat itu. Kehadiran Rio Alief membuat Clerence lebih kuat untuk melepaskan kepergian sang ibu.

"Aku pikir cuma aku yang paling sayang sama mami ternyata ada yg lebih sayang lagi yaitu Allah. Gausah khawatir aku udah ada rio, windy udah ada matthiue mami tinggal jagain kita dari surga ya. Bahagia dan tenang disana ya mam. Aku sungguh sangat amat benar-benar sayang mami, sampai ketemu ya mam," tulisnya pada 21 Oktober 2020.

Clerence Chyntia rencananya akan dimakamkan di TPU Jombang hari ini. Kemarin, Rio Alief mengunggah foto ketika menggenggam tangan Clerence. Ia me-mention akun Instagram Clerence dilengkapi dengan emotikon hati berwarna merah. Pagi tadi, Rio Alief mengunggah layar hitam sama seperti foto profilnya. Setelah itu, Rio Alief yang sangat kehilangan mengunggah video kenangannya dengan Clerence. "Mau kemana sii @clerence.ca," tulis Rio Alief di Instagram Story.



Baca juga: Istri Drummer Noah, Clerence Chyntia Meninggal, akan Dimakamkan Hari Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.