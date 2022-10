Kesulitan J-Rocks dan Aqeela Calista Garap Lagu Rindu Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Aqeela Calista berkolaborasi pertama kali dengan J-Rocks dan resmi merilis single terbarunya berjudul Rindu Lalu dalam bentuk video musik yang diunggah pada akun resmi Loop Music pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Tantangan yang Aqeela temui saat ia baru berjumpa pertama kalinya dengan J-Rocks dan harus membangun kontak yang kuat untuk hasil yang bagus pada video musiknya. “Sebenarnya aku baru ketemu sama dia, ternyata orangnya kayak gini ya okey, mungkin ada waktu saat aku ngobrol-ngobrol sama dia sih untuk membangun chemistrynya, bener-bener hari itu, pertama kali ketemu sama dia, alhamdulilah video klipnya jadi bagus, semoga banyak yang suka. Amin,” ucap Aqeela saat konferensi pers pada Jumat, 15 Oktober 2022.

Aqeela mengaku kesulitan saat adegan memegang bebek dalam video musik Rindu Lalu. “Jujur aku kan emang takut sama hewan, tapi sekarang ini aku ga terlalu takut sama hewan , terus bebeknya itu agak seram dan agak bau, terus sebenarnya harusnya aku pegang bebek yang gede tapi akhirnya aku dikasih yang kecil,” ucap Aqeela.

Kesulitan J-Rocks

Sony sebagai gitaris J-Rocks mengaku bahwa ia mengalami kesulitan saat mencari kunci yang sesuai untuk lagu Rindu Lalu karena perpindahan antara suara Aqeela dengan Iman. “Kesulitan pertama terus terang nyari kuncinya (kunci lagu) ya karena itu ada perpindahan dari chordnya J-Rocks ke Aqeela, sejauh ini berjalan masuk ke reff isian suara Iman dan Aqeelanya bisa saling isi gitu, sama berusaha untuk membuat lagu easy listening, tetapi tetap J-Rocks-nya berasa juga,” ucap Sony.

Anton sebagai drummer J-Rocks mengaku juga mengalami kesulitan saat mixing lagu hingga mengalami tiga kali perbaikan karena merasa kurang sesuai. “Kita sempat beberapa kali Revisi mixing, karena yang kita pikir tujuannya ini adalah benar-benar industri gitu kan, mixing yang pertama kita sepakat kurang puas, kayaknya dengan suaranya Aqeela terlalu bandnya terlalu di depan, padahal kita pengennya Aqeela juga muncul, makanya sampai beberapa kali revisi sampai akhirnya, tiga kali revisi mixing,” ucap Anton.

J-Rocks dan Aqeela Calista tampil membawakan lagu kolaborasi mereka berjudul Rindu Lalu di Mega Kuningan, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022. TEMPO/Jessyca Gazella

Aqeela mengakui mengalami kesulitan karena terbiasa dengan lagu yang mendayu-dayu, tetapi pada lagu kali ini ia ditantang untuk menyanyikan lagu dengan menggebu-gebu dan lebih bersemangat.

“Sebenarnya aku baru nyanyi kan dua tahun ke belakang ini ya, aku termasuk baru, kalau kesulitan semua lagu yang udah pernah aku nyanyiin lagu aku, itu semua punya kesulitan masing-masing, cuma yang ini sekarang berbeda, karena aku enggak pernah nyanyiin lagu genre ini, genre yang ngebeat, pasti biasanya aku yang slow, yang sedih, dan ini baru pertama kali lagunya ngebeat tapi liriknya galau, jadi aku seneng banget tertantang banget, aku bisa enggak nih, alhamdulillah sih dengan bantuan kakak-kakak Pika, Kak Iman, Kak Sony Kak Wima, dan Kak Anton, aku bisa melewati rintangan- rintangan itu,” ucap Aqeela.

Aqeela mengungkapkan rasa bangga dan senangnya akhirnya bisa berkolaborasi dengan J-Rocks termasuk salah satu pencapaian terbesarnya. “Perasaannya wah seneng banget, aku seneng banget, aku sebenarnya terharu, aku pengen nangis, aku seneng banget bisa diajak kolaborasi sama J-Rocks, aku bangga banget bisa berkolaborasi, aku seneng banget sih bisa diajak berkolaborasi sama J-Rocks, aku tau ini lebay cuman maksudku ini pencapaian terbesarku selama ini, aku seneng banget, terharu, karena aku belum lama di dunia musik, aku bisa diajak kolaborasi sama band yang sudah terkenal, jadi aku seneng banget, aku tidak banyak berekspektasi tapi semoga karya Rindu Lalu ini bisa diterima dengan baik sama kalian, semoga semuanya suka,” kata Aqeela.

Aqeela Calista Menyukai Dunia Akting dan Menyanyi

Saat ditanya diantara bernyanyi dan berakting, Aqeela menjawab menyukai keduanya karena sesuai dengan keinginannya. “Sebenarnya suka dua-duanya, emang dua-duanya juga ternyata passion aku dan aku ngerasa, if i can do dua-duanya, enggak apa-apa banget enggak keberatan buat akunya, alhamdulillah aku bisa membagi waktunya, mungkin sedikit susah kali ya tapi menurut aku, kalau aku bisa dan sanggup untuk menjalaninya i can do it,” ucap Aqeela.

Aqeela memulai kariernya sebagai artis cilik dan memulai aktingnya dalam sinetron Putri yang Ditukar sebagai Aini kecil pada 2011. Mulai banyak dikenal saat ia bergabung dalam sinetron Jendela SMP berperan sebagai Ria pada 2020 hingga 2022, dan ia memenangkan SCTV Awards pada 2020 dan 2021. Aqeela baru memulai karier dalam bidang musik sejak 2021 dengan merilis single pertamanya yang berjudul Cinta Tak Ada Yang Tahu.

J-Rocks adalah sebuah grup band sejak 2003. Band ini beranggotakan empat orang yaitu Iman Taufik Rachman sebagai vokalis dan gitaris, Sony Ismail Robayani sebagai gitaris, Swara Wimayoga di bass, dan Anton Rudi Kelces sebagai drummer. Band ini termasuk dalam aliran musik Japanese pop/rock, pop, rock, dan alternative rock.

JESSYCA GAZELLA

Baca juga: J-Rocks dan Aqeela Calista Perdana Kolaborasi di Lagu Rindu Lalu

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.