J-Rocks dan Aqeela Calista Perdana Kolaborasi di Lagu Rindu Lalu

“Kalau untuk artinya sendiri lebih ke seperti seseorang yang ingin melupakan dan akhirnya tidak bisa, dan pembuatan lagu ini pun sebelumnya aku ngobrol dulu sama Aqeela karena memang kalau misalnya aku mau produksi lagu dengan Aqeela harus sering ngobrol, Aqeela lagi ngerasain apa sih, lagu ini based on storynya Aqeela,” kata Pika dalam konferensi pers di Bellagio Ballroom, Jakarta Selatan pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Khayalan Kaleb J saat Punya Pacar Digambarkan Lewat Lagu To The Moon And Back

Kaleb J mengaku senyum-senyum sendiri saat menulis lagu To The Moon And Back, walau sebenarnya hanya khayalan semata.

