Aktris Peraih Oscar, Angela Lansbury Meninggal dalam Usia 96 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Angela Lansbury, aktris kelahiran Inggris yang karirnya membentang selama delapan dekade dengan memerankan berbagai karakter ikonis, meninggal pada usia 96 tahun, kata keluarganya pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 waktu setempat, menurut laporan Reuters.

Lansbury, yang berperan sebagai penulis misteri pemecahan kejahatan dalam serial televisi Amerika Serikat Murder, She Wrote, dilaporkan meninggal dengan tenang dalam tidurnya di rumahnya di Los Angeles, menurut pernyataan dari anak-anaknya.

Dalam film, Lansbury menampilkan pertunjukan pendukung yang memukau, termasuk debut filmnya sebagai remaja yang memerankan pembantu Cockney yang licik dalam Gaslight (1944), sebagai Sibyl yang terkutuk dalam The Picture of Dorian Gray (1945), dan sebagai Laurence Harvey yang jahat dan manipulatif dalam The Manchuria Candidate (1962). Ketiga peran tersebut mendapatkan nominasi Academy Award.

Hampir tujuh dekade setelah film pertamanya, ia dianugerahi piala Oscar sebagai bentuk kehormatan untuk pencapaian seumur hidup pada usia 88 tahun, pada November 2013.

Pemenang Academy Award Geoffrey Rush dan Emma Thompson memberikan penghormatan kepada Lansbury pada upacara tersebut. "Saya merasa sangat tidak pantas untuk pria cantik ini," kata Lansbury, mengacu pada patung emas Oscar yang diberikan kepadanya.

Penghargaan film lainnya yang ia peroleh termasuk untuk National Velvet (1944), The Dark At the Top of the Stairs (1960), Bedknobs and Broomsticks (1971) dan The Mirror Crack'd (1980).

Angela Lansbury juga memenangkan lima penghargaan Tony untuk pertunjukan Broadway untuk perannya di Mame, Gypsy, hingga Sweeney Todd. Lansbury menjangkau audiens terluasnya dalam Murder, She Wrote sebagai pensiunan guru bahasa Inggris yang menjadi penulis misteri Jessica Fletcher, yang minggu demi minggu mendapati dirinya berada di lokasi pembunuhan. Serial tersebut, yang berlangsung dari 1984 hingga 1996, memberinya 11 dari 18 nominasi Emmy-nya. Namun, dia tidak pernah memenangkan piala Emmy.

Baca juga: Peraih Oscar dan Bintang Film Marvel, William Hurt Meninggal dalam Usia 71 Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.