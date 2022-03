Peraih Oscar dan Bintang Film Marvel, William Hurt Meninggal dalam Usia 71 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor pemenang Oscar, William Hurt meninggal dalam usia 71 tahun pada Minggu, 13 Maret 2022, sepekan sebelum ulang tahunnya. Ia dikenal melalui berbagai film populernya di era 1980-an dan membintangi film Marvel Cinematic Universe (MCU) sebagai Thaddeus Ross.

Putra William Hurt, Will menuliskan pernyataan resmi mengenai kabar kepergian sang ayah. Melansir dari Deadline, pada Mei 2018 William Hurt dinyatakan mengidap kanker prostat yang telah menyebar ke tulang.

"Dengan sangat sedih keluarga Hurt berduka atas meninggalnya William Hurt, ayah tercinta dan aktor pemenang Oscar, pada 13 Maret 2022, satu minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-72," tulis putranya. “Dia meninggal dengan damai, di antara keluarga, karena sebab alami. Keluarga meminta privasi saat ini.”

Sejumlah film era 1980-an yang pernah dibintangi William Hurt antara lain, Body Heat, Kiss of Spider Woman, Children of a Lesser God, dan Broadcast News. William Hurt mendapat tiga nominasi Aktor Terbaik Academy Award berturut-turut pada pertengahan 1980-an untuk Kiss of the Spider Woman (1985). Film tersebut membawa kemenangan bagi William Hurt sebagai Aktor terbaik di BAFTA dan Festival Film Cannes.

William Hurt juga merupakan aktor panggung aktif selama tahun 1980-an, muncul dalam produksi Off-Broadway dan menerima nominasi Tony Award pertamanya pada tahun 1985 untuk produksi Broadway Hurlyburly. Film debutnya adalah pada 1980, bermain sebagai ilmuwan dalam film thriller fiksi ilmiah Altered States, di mana ia menerima nominasi Golden Globe untuk New Star of the Year. Ia kemudian berperan sebagai pengacara di film Body Heat karya Lawrence Kasdan (1981).

William Hurt menjadi bagian dari film Marvel Cinematic Universe (MCU) yang berperan sebagai Thaddeus Ross. Karakter tersebut muncul dalam lima film Marvel, termasuk The Incredible Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, dan Black Widow, serta Marvel One-Shot The Consultant dan serial animasi What If …?.

Melalui laman media sosial, keluarga besar Marvel turut berduka cita atas meninggalnya William Hurt. "Rest In Peace untuk talenta luar biasa William Hurt, Thaddeus 'Thunderbolt' Ross tercinta di Marvel Cinematic Universe kami," tulis Marvel.

Pemilik nama lengkap William McChord Hurt lahir di Washington, D.C., pada 20 Maret 1950. William Hurt berakting untuk pertama kalinya dalam sebuah drama di Middlesex School swasta di Concord, Massachusetts. Setelah belajar teologi di Universitas Tufts, ia menghabiskan satu tahun sebagai mahasiswa teater di Inggris bersama istrinya saat itu, aktris Mary Beth Hurt, sebelum diterima di Juilliard New York, di mana ia belajar akting selama tiga tahun bersama orang-orang seperti Reeve, Robin Williams dan Mandy Patinkin.

