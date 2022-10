Penyanyi Rex Orange County Didakwa Atas 6 Tuduhan Pelecehan Seksual

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi pop asal Inggris, Rex Orange County telah didakwa dengan enam tuduhan penyerangan seksual. Tuduhan tersebut berasal dari dugaan insiden dengan seorang perempuan di London pada Juni lalu, menurut The Sun.

Penyanyi berusia 24 tahun, yang memiliki nama asli Alexander James O’Connor, muncul di ruang sidang London pada Senin, 10 Oktober 2022 di mana dia membantah tuduhan itu. Setelah mengaku tidak bersalah atas semua enam dakwaan, O'Connor dibebaskan dengan jaminan tanpa syarat. Tanggal uji coba sementara untuk penyanyi tersebut telah ditetapkan pada 3 Januari 2023.

O'Connor dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan itu dua kali di lingkungan West End London pada 1 Juni 2022, dan kemudian empat kali lagi keesokan harinya, sekali di taksi dan tiga kali di rumahnya di Notting Hill.

Dalam sebuah pernyataan dari perwakilan O'Connor, rocker indie itu terus menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan dia berharap untuk membersihkan namanya di pengadilan. "Alex terkejut dengan tuduhan yang dia bantah dan berharap bisa membersihkan namanya di pengadilan," bunyi pernyataan itu. "Dia tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut karena proses yang sedang berlangsung."

Pada 2 Juli 2022, O'Connor mengunggah sebuah foto yang memberikan pernyataan di akun resmi Twitter Rex Orange County. Alex mengumumkan bahwa dia akan membatalkan jadwal turnya yang akan datang di Australia, Selandia Baru dan Eropa karena keadaan pribadi yang tidak terduga yang berarti dia harus menghabiskan waktu di rumah tahun ini dan tidak akan dapat melanjutkan tur sesuai rencana.

Alex mengungkapkan bahwa dia suka melakukan tur dan menyesal telah membuat banyak orang kecewa dan ia akan kembali beraktivitas secepatnya. "Ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya suka tur dan saya sangat menyesal mengecewakan siapapun. Saya berharap untuk kembali kesana secepat mungkin.”

Rex Orange County pertama kali menjadi terkenal dengan lagu hits yang berjudul Best Friend dan Love is easy Pada 2017, ia tampil di dua lagu di Tyler, album The Creator, Flower Boy. Dia juga merilis mixtape dan tiga album studio, yang terbaru berjudul, Who Cares?, yang dirilis pada Maret lalu.

JESSYCA GAZELLA | THE SUN | ETONLINE

Baca juga: Constance Wu Alami Pelecehan Seksual dari Produser Stikom Fresh Off the Boat

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.