Deretan Lagu Buat Mengiringi Bulan September

TEMPO.CO, Jakarta -Bulan kesembilan dalam kalender Masehi ini sering menjadi inspirasi bagi banyak musisi dan penyanyi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lagu yang menggunakan September dalam judulnya.

Melansir Music Times, disebutkan bahwa September banyak menjadi sumber inspirasi oleh para musisi karena pada bulan ini terjdapat perubahan musim, dari musim panas ke musim gugur. Perubahan suasana hati ketika September tiba menjadi salah satu sumber inspirasi bagi banyak musisi untuk mengekspresikan emosi mereka ke dalam sebuah karya musik.

Lalu, apa saja deretan lagu yang cocok untuk mengiringi anda mengarungi bulan September?

1. Green Day- Wake Me Up when September Ends

Lagu band yang satu ini tentu sudah tidak asing bagi para penggemar musik pop unk. Musik yang dibawakan oleh Green Day ini seringkali dinyanyikan ketika bulan September tiba. Namun, tahukah Anda bahwa lagu ini menyimpan kisah yang menyedihkan di balik lirik-liriknya.

2. Adhitia Sofyan - September

Penyanyi solo yang terkenal dengan lagu Sesuatu di Jogja ini memilikki lagu yang bercerita tentang bulan September. Lagu September yang dibawakan oleh Adhitia Sofyan ini memilikki lirik yang memikat dan akan membuat Anda larut di dalamnya.

3. Earth, Wind & fire - September

Lagu September yang dibawakan oleh Earth, Wind & Fire akan membuat bulan September Anda menjadi ceria karena irama dan ketukan lagu ini membuat Anda bergoyang.

4. Vina Panduwinata - September Ceria

Diva kenamaan Indonesia, Vina Panduwinata, memiliki sebuah lagu yang bercerita tentang bulan September, yaitu September Ceria. Lagu yang diciptakan oleh James F. sundakh ini memiliki ciri khas lagu pop lawas Indonesia.

Lagu ini sangat cocok untuk didengarkan bagi Anda yang sedang menjalin kasih serta memendam rindu pada sang terkasih.

5. Frank Sinatra - September Song

Frank Sinatra, seorang penyanyi legendaris ini memiliki lagu yang menceritakan tentang bulan September. Lagu ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lawas.

