Daftar Film dan Serial Terbaru Netflix September 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan sejumlah film dan serial terbaru yang akan tayang mulai September 2022. Mulai dari tayangan mendebarkan dari Korea hingga film drama biografi Amerika Serikat yang mengangkat kisah kehidupan sang legenda Hollywood Marilyn Monroe.

Berikut rekomendasi film dan serial terbaru Netflix edisi September 2022:

1. Little Women

Drama Korea terbaru ini akan tayang padaSabtu, 3 September 2022. Berkisah tentang tiga saudara perempuan, yang hanya bisa mengandalkan satu sama lain dan tak pernah memiliki cukup uang, terjerat dalam konspirasi yang melibatkan orang kaya dan berkuasa. Drama ini dibintangi oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu.

Kim Go Eun dalam drama Korea Little Women. Dok. Netflix.

2. Narco-Saints

Serial ini cocok untuk penggemar tayangan mendebarkan dari Korea. Seorang pengusaha biasa bergabung dengan misi rahasia pemerintah untuk menangkap gembong narkoba asal Korea yang beroperasi di Amerika Selatan. Berdasarkan kisah nyata, serial ini akan tayang mulai Jumat, 9 September 2022.

3. Blonde

Diangkat dari novel bestseller dari Joyce Carol Oates, karya fiksi ini menggambarkan ulang kehidupan sang legenda Hollywood Marilyn Monroe, dengan dibintangi oleh Ana de Armas. Blonde tayang pada Rabu, 28 September 2022.

4. Devil in Ohio

Demi melindungi gadis yang kabur dari sebuah kultus misterius, seorang psikiater menampungnya di rumah. Akibatnya kehidupan dan keluarga sang psikiater terancam bahaya. Dibintangi Emily Deschanel, Sam Jaeger, Gerardo Celasco, serial ini akan tayang pada Jumat, 2 September 2022.

5. End of the Road

Brenda, yang baru menjanda, berjuang melindungi keluarganya selama perjalanan yang mengerikan kala pembunuhan dan hilangnya sekantung uang menyeret mereka ke dalam bahaya. Dibintangi Queen Latifah, Ludacris, Beau Bridges, film ini akan tayang pada Jumat, 9 September 2022.

6. Drifting Home

Di sebuah musim panas, sekelompok anak sekolah dasar yang terdampar di apartemen terbengkalai harus mencari jalan pulang sendiri. Film anime ini akan tayang pada Jumat, 16 September 2022.

7. Cyberpunk: Edgerunners

Di dunia distopia yang dipenuhi impian sibernetika dan korupsi, seorang anak jalanan berbakat, tetapi ceroboh, berjuang menjadi tentara bayaran yang disebut edgerunner.

8. Broad Peak

Setelah mendaki gunung Puncak Broad, Maciej Berbeka menyadari perjalanannya ke puncak belum selesai. Dua puluh lima tahun kemudian, ia pergi untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Film Netflix ini akan tayang pada Rabu, 14 September 2022.

9. Thai Cave Rescue

Tim sepak bola remaja Thailand dan asisten pelatih mereka terjebak di dalam Gua Tham Luang, menggerakkan dunia untuk menyelamatkan mereka. Terinspirasi dari kejadian nyata. Serial ini tayang Kamis, 22 September 2022.

10. Lou

Kala gadis kecil tetangga diculik saat badai, seorang wanita kasar penyendiri yang hidup tenang dengan anjingnya rela melawan gempuran cuaca dan masa lalunya yang kelam. Film ini tayang pada Jumat, 23 September 2022.

Sementara untuk tayangan dokumenter, bulan ini Netflix menghadirkan tiga judul. Chef’s Table: Pizza mengisahkan tentang piza-piza terbaik dari seluruh dunia, yang disiapkan oleh para koki terkenal yang mengerahkan semangat, kreativitas, dan kerja keras dalam setiap irisannya. Indian Predator: The Diary of A Serial Killer berkisah saat tersangka pembunuhan jurnalis ditemukan, kasus dinyatakan ditutup hingga sebuah buku harian rahasia mengisyaratkan adanya 13 korban lain dan kemungkinan kanibalisme.

The Real Bling Ring: Hollywood Heist akan diawali dengan reality show lalu berlanjut ke film Hollywood, tapi kebenaran baru terungkap sekarang. Sepuluh tahun setelah kejadian, para pelaku telah menuntaskan hukuman dan siap menceritakan kisah perampokan yang sempat menghebohkan dunia. Serial ini akan mengupas tentang besarnya peran media sosial dan obsesi akan pesohor sebagai motivasi mereka untuk melakukan kejahatan, yang sekaligus menjadi peringatan bagi kaum remaja masa kini.

Tayang serial lainnya yang akan hadir di Netflix antara lain, Cobra Kai: Season 5, Fate: The Winx Saga: Season 2, Love Is Blind: After the Altar: Season 2, dan Dynasty: Season 5.

Baca juga: 5 Drama Korea yang Hadirkan Keseruan Memecahkan Kasus

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.