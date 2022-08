5 Drama Korea yang Hadirkan Keseruan Memecahkan Kasus

Apa jadinya kalau seorang mantan profiler kriminal banting setir menjadi dukun palsu? Melalui serial Cafe Minamdang, Anda akan berkenalan dengan sosok unik, Nam Han Jun (Seo In Guk). Selalu tampil elegan dalam balutan jas dan perkataan yang meyakinkan, Han Jun membuka praktik dukun di sebuah kafe untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum kliennya. Meskipun dikenal sebagai dukun, sebetulnya ia dibantu oleh tim peretas cerdik Gong Su-cheol (Kwak Si Yang) dan Nam Hye Jun (Kang Mi Na), untuk memberi data valid tentang kasus yang ia hadapi. Hingga suatu hari seorang detektif ulet bernama Han Jae Hee (Oh Yeon Seo) menaruh kecurigaan pada sosok Nam Han Jun. Akankah sosok sang dukun palsu terbongkar?

Bintangi If You Wish Upon Me, Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD Saling Mengagumi

Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD mengungkapkan kesan pertama mereka saat hendak dipertemukan dalam drama If You Wish Upon Me.

