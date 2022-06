Drama Link: Eat, Love, Kill Hadirkan Kisah Cinta Yeo Jin Goo dan Moon Ga Young

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Link: Eat, Love, Kill menghadirkan kisah cinta dari seorang juru masak dengan perempuan misterius. Drama yang diperankan oleh Yeo Jin Goo dan Moon Ga Young ini dipenuhi dengan romansa dan misteri.

Seorang juru masak terkenal secara tiba-tiba dapat merasakan emosi orang lain dan membuatnya menangis tanpa alasan di sebuah restoran yang ramai pengunjung. Kejadian ini mendorong sang juru masak untuk menggali masa lalunya dan mencari tahu misteri hilangnya saudara kembar perempuannya. Ia kemudian meninggalkan pekerjaannya dan pulang ke kampung halaman. Tanpa diduga, ia jatuh cinta dengan seorang perempuan misterius yang menyimpan rahasia.

Eun Gye Hoon, seorang juru masak peraih Michelin Star, telah mengubur masa lalunya dalam-dalam. Kini ia memimpin salah satu restoran paling digemari di Korea dan dikenal karena pribadinya yang baik serta keahliannya di dapur. Kondisinya saat ini sangat berbanding terbalik dengan kehidupan masa muda Gye Hoon yang penuh tragedi.

Namun, 18 tahun setelah saudara kembarnya menghilang, ia kembali ke kampung halamannya dan menyadari bahwa ia dapat merasakan emosi yang sama dengan seorang perempuan misterius bernama Da Hyun, sama seperti bagaimana ia dapat merasakan dan berbagi emosi dengan saudara kembarnya di masa lalu.

Dihadapkan dengan perasaan sukanya pada Da Hyun dan keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi pada saudara kembar perempuannya, Gye Hoon akan menghadapi kebimbangan dalam perjalanannya mencari kebenaran di balik kemampuan uniknya dan perempuan yang ia cintai. Dihiasi dengan romansa, fantasi, misteri, dan sebuah desa yang penuh rahasia, Link: Eat, Love, Kill akan menjadi tayangan yang wajib disaksikan pada musim panas ini.

Yeo Jin Goo berperan sebagai juru masak peraih Michelin Star bernama Eun Gye Hoon, serta Moon Ga Young sebagai Da Hyun. Link: Eat, Love, Kill ditulis oleh Kwon Gi Young bersama Kwon Do Hwan, dan disutradarai oleh Hong Jong Chan. Diproduseri oleh Studio Dragon, rumah produksi dari CJ ENM, Link: Eat, Love, Kill akan tayang di Disney+ Hotstar pada Senin, 6 Juni 2022.

Baca juga: 5 Fakta Menarik di Balik Keseruan Drama Going to You at a Speed of 493km

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.