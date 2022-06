Dikta Pamit dari Yovie and Nuno, Pilih Lanjut Bermusik dengan Lagu Sendiri

Pradikta Wicaksono atau Dikta pamit sebagai vokalis Yovie and Nuno pada Rabu, 1 Juni 2022. Foto: Instagram Dikta.

TEMPO.CO, Jakarta - Pradikta Wicaksono alias Dikta mengumumkan tidak lagi menjadi vokalis Yovie and Nuno sejak Rabu, 1 Juni 2022. Dikta mengungkapkan bahwa keputusannya untuk hengkang dari grup band yang sudah membesarkan namanya itu merupakan hasil kesepakatan bersama.

"Halo semua, saya Dikta. Per hari ini, tanggal 1 Juni 2022, saya mau memberitahukan bahwa saya tidak lagi menjadi member Yovie and Nuno. Keputusan ini diambil secara bersama dan baik-baik. Kita sudah sepakat bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua," kata Dikta dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya.

Dikta telah bergabung bersama Yovie and Nuno selama hampir 15 tahun. Banyak cerita dan pengalaman yang tak akan pernah dilupakan oleh Dikta. "Selama hampir 15 tahun saya di Yovie and Nuno, banyak sekali cerita dan pengalaman yang sangat berharga yang nantinya akan saya ceritakan ke anak cucu saya kelak," katanya.

Meski keluar dari Yovie and Nuno, Dikta akan terus bermusik dengan karya-karyanya sendiri. Pria 36 tahun ini yakin Yovie and Nuno akan tetap bersinar walaupun tanpa dirinya. "Saya akan tetap berkarya dan bermusik dengan lagu-lagu saya. Dan saya yakin Yovie and Nuno dengan vokalis barunya dan lagu-lagu barunya akan jauh lebih hits dari sekarang," katanya.

Dikta. Instagram/@dikta

Tidak mudah bagi Dikta untuk meninggalkan keluarga Yovie and Nuno. Namun, ia kembali mengatakan bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk semua pihak. Dikta mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekannya, termasuk Yovie Widianto, Muchamad Ahadiyat alias Diat, Dudy Oris, Arya Windura, Ady Julian, dan semua anggota yang pernah bergabung di Yovie and Nuno.

"Saya akan terus support Yovie and Nuno begitupun sebaliknya. Kita akan tetap jadi keluarga," katanya. Dikta juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya, Teman Yovie Nuno yang selalu mendukung sejak awal.

Video pengumuman tersebut dibanjiri oleh ungkapan sedih dari para penggemar dan juga dukungan untuk melanjutkan lembaran hidup baru bagi Dikta. Yovie Widianto turut meninggalkan komentar, mengucapkan terima kasih sekaligus kesannya terhadap Dikta selama bekerja bersama.

Yovie Widianto mendukung keputusan Dikta dan mendoakan yang terbaik. "Terima kasih Dikta, kemanapun langkahmu akan selalu kami doakan.. Semua kenangan hebat yang takkan terlupakan, masa-masa yang akan menjadi cerita indah untuk anak cucu di suatu hari nanti... Sukses terus Dikta kedepannya, dan senantiasa dalam bahagia dan penuh keberkahan Allah SWT... Aamiiin Ya Rabb, sampai nanti lagi," tulis Yovie.

Baca juga: Pradikta Wicaksono dan Nadin Amizah Dukung Upaya Perlindungan Habitat Orang Utan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.