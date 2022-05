Jackson Wang Ikut Ramaikan Album Soundtrack Film Minions: The Rise of Gru

TEMPO.CO, Jakarta - Jackson Wang mengkonfirmasi akan menjadi salah satu penyanyi yang ikut mengisi soundtrack film Minions: The Rise of Gru. Penyanyi solo asal Cina sekaligus personel grup K-pop GOT7 itu membagikan poster album soundtrack Minions: The Rise of Gru lengkap dengan namanya pada Rabu, 11 Mei 2022 di Instagram.

Jackson hanya melengkapinya dengan tanggal perilisan soundtrack pada 1 Juli 2022 mendatang. Tertera nama Jack Antonoff pada bagian paling bawah poster sebagai produser album soundtrack ini. Album soundtrack Minions: The Rise of Gru akan berisi total 19 lagu dan Jackson Wang akan menyanyikan lagu Born to Be Alive dari Patrick Hernandez yang dirilis pada 1979.

Selain Jackson Wang, sejumlah penyanyi ternama yang bergabung meramaikan album soundtrack ini antara lain, Diana Ross, Tame Impala, Brittany Howard, Weyes Blood, G.E.M., Heitor Pereira, St. Vincent, H.E.R., Verdine White, Bleachers, Phoebe Bridgers, Kali Uchis, Thundercat, RZA, Tierra Whack, Gary Clark Jr., Brockhampton, dan Caroline Polachek.

Vokalis Bleachers, Jack Antonoff mengungkapkan di media sosial bahwa lagu-lagu tersebut akan mencerminkan dekade yang ditunjukkan dalam video. "Lagu 70-an favorit saya yang dibawakan oleh artis favorit saya + yang asli saya tulis dengan Sam Dew, Patrik Berger dan Kevin Parker yang dibawakan oleh Diana Ross dan Tame Impala berjudul 'Turn Up the Sun'," tulisnya di Instagram.

Karakter Minion dalam film "Despicable Me 2." (AP Photo/Universal Pictures)

Minions: The Rise of Gru akan membuka Festival Film Animasi Internasional Annecy pada Senin, 13 Juni 2022 di Grande Salle de Bonlieu. Sekuel film Minions ini akan menceritakan latar belakang bagaimana Gru, supervillain terbesar di dunia, bertemu dengan Minion-nya dan berhadapan dengan supergrup kriminal, Vicious 6.

"Pada awal 2010, 'Despicable Me' membuat tanda di acara tersebut, dan sejak itu setiap film dalam seri telah memulai kesuksesannya di sini. Penonton Annecy yang antusias adalah yang terbaik untuk merayakan kembalinya kru yang bahagia ini yang merupakan simbol kesuksesan Illumination," kata Marcel Jean, direktur artistik festival. Minions: The Rise of Gru rencananya akan dirilis di Prancis pada 6 Juli 2022 dan di Amerika Serikat pada 1 Juli 2022.

Jackson Wang bersama rekan-rekannya di GOT7 baru saja merilis teaser pertama untuk comeback mereka. GOT7 akan kembali dengan EP self-titled pada Senin, 23 Mei pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Ini akan menandai comeback resmi pertama GOT7 dengan album baru sejak meninggalkan JYP Entertainment tahun lalu.

ALLKPOP | VARIETY

