Klik Film Tayangkan Jebolan Festival Film Cannes pada Mei 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan menonton film premium, Klik Film menghadirkan film-film yang hadir di Festival Film Cannes 2021. Film-film itu di antaranya adalah Souad, The Innocents, dan Just To Be Sure, yang tayang pada bulan ini di Klik Film.

Ada juga film lainnya seperti And Then We Danced, Suzhou River, Love Punch, Notorious Nick, Dual, Now Is Good, Ao: The Last Hunter, Dead Fall. Film Mandarin juga menyemarakkan suasana lebaran di Klik Film, seperti Raging Fire, A Year End Medley, The Battle At Lake Changjin, Legend Of The Demon Cat dan Coffin Home.

Klik Film juga menghadirkan dua film nasional terbaru secara ekslusif. Yang pertama, Kambodja yang dibintangi Adipati Dolken, Della Dartyan, Revaldo, dan Carmela van der Kruk. Film kedua berjudul Kopi Pahit yang diperankan oleh Mahalini dan Raja Giannuca.

"Klik Film selalu konsisten memberikan yang terbaik untuk katalog filmnya. Kami juga konsisten untuk menghadirkan film-film nasional setiap bulannya. Semoga deretan film di bulan ini bisa menjadi penghibur bagi penikmat film," ujar Direktur Klik Film, Frederica dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 10 Mei 2022.

Berikut ini sinopsis beberapa film yang tayang di Klik Film mulai Mei 2022 ini:

And Then We Danced

Ini adalah sebuah film drama Georgia tahun 2019 yang disutradarai oleh Levan Akin. Film tersebut ditayangkan perdana di bagian Director's Fortnight di Festival Film Cannes 2019 ketika ia menerima tepuk tangan meriah selama lima belas menit. Itu adalah salah satu film yang paling disukai dari festival saat itu. Film tersebut terpilih sebagai perwakilan Swedia untuk Film Fitur Internasional Terbaik di Academy Awards ke-92.

Deretan film yang tayang di Klik Film. Foto: Klik Film.

Ao: The Last Hunter

Sebuah film fiksi paleoantropologi prasejarah Prancis 2010 yang disutradarai oleh Jacques Malaterre, dan diangkat berdasarkan pada novel pertama dari trilogi Aô, l'homme Ancien karya Marc Klapczynski. Film ini dimulai di Siberia Utara dengan dua Neanderthal yakni A (Simon Paul Sutton) dan Boorh (Craig Morris) mengantarkan makanan ke klan mereka.

Suatu hari, beruang kutub menyerang dan membunuh seorang pria yang menjaga gua. Ao dan Boorh mengejarnya untuk membalaskan dendam. Ao berhasil membunuh beruang itu, tetapi Boorh terbunuh. Setelah kembali dari perburuan, Ao menemukan bahwa klannya, termasuk istri dan Néa muda mereka, dibantai di gua mereka. Ao berduka untuk keluarganya, sekelompok pemburu Cro-Magnon menyerangnya. Ao berhasil mengalahkan mereka, tetapi memutuskan untuk menyelamatkan hidup mereka dan membiarkan mereka melarikan diri.

The Innocents

Dikenal juga sebagai De Uskyldige adalah sebuah film horor thriller yang melibatkan anak-anak sebagai tokoh utamanya. Empat anak-anak yang berteman saat musim panas, menemukan hal aneh pada diri ketika bermain. Kekuatan tersembunyi mereka dapat melihat, namun tidak oleh orang dewasa.

Ketika mereka berusaha mencoba kekuatan misterius mereka di hutan dan tempat-tempat bermain mereka yang lain, permainan kecil mereka berubah menjadi sesuatu yang mencekam dan menegangkan. Hal-hal aneh mulai terjadi, waktu bermain yang menyenangkan, berubah menjadi gelap dan berbahaya. Film horor thriller supranatural ini akan banyak memunculkan adegan-adegan berdarah dan mencekam.

Deretan film yang tayang di Klik Film. Foto: Klik Film.

Raging Fire (2021)

Ini merupakan film terbaru Donnie Yen yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh penggemarnya. Film ini menjadi proyek terakhir dari sutradara Benny Chan yang meninggal pada 23 Agustus 2020 lalu. Selain Donnie Yen, Raging Fire turut dibintangi oleh Nicholas Tse, Qin Lan, Simon Yam, Ray Lui, Ben Yuen, Ben Lam, serta jajaran aktor dan aktris berbakat lainnya.

Film ini mengisahkan tentang Cheung Sung-bong (Donnie Yen), seorang polisi veteran yang memiliki moral baik dan berdedikasi tinggi. Ia diceritakan mengalami konflik dengan Yau Kong-ngo, pemimpin dari kelompok penjahat misterius yang menjadi target kepolisian. Yau Kong-ngo ternyata mantan anak didik Cheung Sung-bong, yang dulu sangat mengagumi dan menghormati Cheung. Namun, hal tersebut berubah karena Yau Kong-ngo menaruh dendam setelah suatu peristiwa terjadi pada masa lalu. Penasaran dengan bagaimana Cheung akan meng hadapi mantan anak didiknya?

The Love Punch

Bercerita tentang pasangan yang sudah bercerai dan terpaksa harus bertemu kembali. Dikisahkan Richard (Pierce Borsnan) dan Kate Jones (Emma Thompson) yang sudah mempunyai dua anak bernama Sophie dan Matt, harus bercerai. Suatu hari perusahaan Richard dijual kepada pengusaha Prancis yang terkenal korup bernama Vincent (Laurent Lafitte). Richard dan Kate kembali bersama dan berusaha mengambil kembali perusahaan tersebut.

Sampai akhirnya, mereka mendengar bahwa Vincent akan menikah dengan kekasihnya, Manon (Louis Bourgoin). Dalam acara pertunangan itu, Vincent memberikan sebuah cincin berlian yang mahal. Mengetahui hal itu, Richard dan Kate mematangkan rencana untuk mencuri berlian yang nilainya fantastis yaitu US$ 10 juta.

At Home With The Rozes

Dua mantan narapidana, MG dan Gilbert menemukan perlindungan di sebuah rumah yang menawan yang pasangannya akan merayakan pernikahannya ke 20 tahun. Awalnya MG dan Gilbert ingin menyandera pemilik rumah. Di luar dugaan mereka malah disambut hangat oleh penghuninya. Pemilik rumah juga siap menolong dan menunda perayaan ulang tahun pernkahan lahan mereka.

I Give It A Year

Bagi pecinta genre drama komedi, film ini wajib masuk ke dalam daftar film yang akan anda tonton. Nat (Rose Byrne) dan Josh (Rafe Spall) sepasang kekasih yang memutuskan menikah di malam tahun baru. Pernikahan mereka sebenarnya tampak sempurna, tapi kakak Nat bertaruh bahwa pernikahan keduanya tidak akan bertahan hingga satu tahun.

Benar saja, cobaan demi cobaan terus melanda bahtera rumah tangga keduanya. Akhirnya konsultan pernikahan menyarankan mereka untuk bertahan tiga bulan lagi untuk hidup bersama. Berhasilkah keduanya bisa melewati tahun pertama pernikahan mereka?

Deadfall

Sebuah film drama kriminal Amerika Serikat tahun 2012 yang disutradarai oleh Stefan Ruzowitzky, ditulis oleh Zach Dean, dan dibintangi oleh Eric Bana, Olivia Wilde, dan Charlie Hunnam. Diceritakan, usai perampokan kasino, saudara kandung Addison dan Liza melarikan diri di Michigan. Hubungan romantis berkembang antara Jay dan Liza.

Di tempat lain, Addison menyerbu sebuah kabin di hutan dan membunuh ayah keluarga yang kejam. Ketika Liza dan Jay tiba untuk makan malam Thanksgiving, Addison awalnya berpura-pura tidak tahu siapa Liza. Mereka makan malam bersama. Addison melihat Liza bertindak protektif terhadap Jay dan keluarganya. Pertarungan antara Jay dan Addison terjadi. Jay mengalahkan Addison tetapi melepaskannya saat Liza memintanya, mengingatkan Jay bahwa Addison adalah kakaknya. Addison mengarahkan pistol lain ke Jay dan menantang Jay untuk menyatakan cintanya pada Liza.

