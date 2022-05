Taeyeon SNSD Isi Original Soundtrack Drama Our Blues, Dirilis Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Taeyeon SNSD mengisi original soundtrack (OST) drama Korea terbaru Our Blues. Leader dari grup Girls' Generation ini akan merilis OST yang berjudul By My Side hari ini.

"Vokalis terbaik Taeyeon berpartisipasi dalam Our Blues OST Part. 6, dan hari ini, 8 Mei pukul 6 sore waktu Korea Selatan melalui berbagai situs musik online, By My Side akan dirilis," kata Yamyam Entertainment, produser OST untuk Our Blues pada Minggu, 8 Mei 2022.

By My Side adalah lagu yang diiringi oleh orkestra yang dimulai dengan melodi gitar yang mengalir di sepanjang lagu. Ditambah dengan suara emosional Taeyeon, lagu tersebut memberikan perasaan sentimental dari matahari terbenam yang hangat dan angin yang bertiup.

Produser Song Dong Woon, yang memproduksi OST untuk drama populer seperti Hotel Del Luna, Descendants of the Sun, dan It's Okay, That's Love, berpartisipasi dalam OST untuk Our Blues. Karena telah memantapkan dirinya sebagai produser hit OST terbaik di Korea Selatan, para artis terbaik ikut berpartisipasi dan menyelesaikan OST masterpiece.

Poster drama Korea Our Blues yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022. Dok. tvN.

Our Blues adalah drama Korea bergaya omnibus atau kumpulan beberapa karya pendek yang menceritakan kisah hidup manis, asam, dan pahit dari beragam karakter di latar Pulau Jeju. Para aktor ternama yang terlibat adalah Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Kim Hye Ja, Go Doo Shim, Uhm Jung Hwa, Park Ji Hwan, Choi Young Joon, Bae Hyun Sung, Noh Yoon Seo, dan Ki So You. Our Blues merupakan karya penulis Noh Hee Kyung dan sutradara Kim Kyu Tae yang mulai tayang pada Sabtu, 9 April 2022 di Netflix.

Sebelum Taeyeon, Jimin BTS dan solois Ha Sung Woon telah mengisi OST Our Blues berjudul With You. Hanya dalam waktu kurang dari 5 jam sejak dirilis pada Senin, 25 April 2022 , lagu With You milik Jimin dan Ha Sung Woon telah menguasai tangga lagu iTunes Top Songs setidaknya di 100 negara berbeda.

"Vokal lembut Jimin dan nada Ha Sung Woon yang menarik dan memikat terjalin bersama dalam lagu ini membentuk harmoni, membuatnya semakin indah,” kata seorang perwakilan dari Yamyam Entertainment.

Taeyeon SNSD merilis solo album ketiganya bertajuk INVU pada Senin, 14 Februari 2022. Taeyeon sekaligus merilis video musik lagu dengan judul yang sama dan langsung memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara. Dalam album INVU, Taeyeon ingin mengungkapkan bahwa cinta tidak akan terpisahkan dari hidup manusia.

HERALD POP | ALLKPOP

