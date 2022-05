Alasan Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, Hwang In Youp Bintangi The Sound of Magic

Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, dan Hwang In Youp menghadiri konferensi pers The Sound of Magic pada Selasa, 3 Mei 2022. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, dan Hwang In Youp mengungkapkan alasan membintangi drama The Sound of Magic garapan sutradara Kim Sung Youn. Ketiganya mengaku suka dengan cerita serial musik fantasi tersebut yang diadaptasi dari webtoon berjudul Annarasumanara.

The Sound of Magic mengikuti kisah perjalanan hidup Yoon Ah Yi (Choi Sung Eun), siswa sekolah menengah yang harus merawat adik perempuannya setelah ayah mereka gagal dalam bisnis dan menghilang. Na Il Deung (Hwang In Youp) merupakan siswa sekolah menengah atas yang cerdas namun mendapatkan tuntutan dari orang tua soal masa depannya. Na Il Deung menjadi kehilangan arah dan tidak mengenali dirinya sendiri. Keduanya bertemu dengan Ri Eul (Ji Chang Wook), pesulap misterius yang tinggal di reruntuhan taman hiburan terbengkalai.

"Karakter Ah Yi dan Il Deung, saya merasa cerita mereka adalah cerita saya. Saya juga merasa bahwa ini adalah cerita untuk kita semua. Saya pikir itu sangat berhubungan, dan saya ingin benar-benar mendukung karakter Ah Yi dan Il Deung," kata Ji Chang Wook dalam konferensi pers pada Selasa, 3 Mei 2022. "Dan karakter Ri Eul sangat menarik. Saya pikir itu adalah tantangan yang ingin saya ambil."

Berbeda dari Ji Chang Wook yang pertama kali mengetahui cerita dari naskah serial ini dua tahun lalu, Choi Sung Eun sudah membaca webtoon aslinya sebelum bertemu sutradara Kim Sung Youn. "Ceritanya sendiri, di satu sisi, sangat indah dan sangat relatable, jadi saya sangat menyukai cerita itu sendiri," kata Choi Sung Eun.

Selain jalan ceritanya, Choi Sung Eun juga mengaku kagum dengan visual dari webtoon Annarasumanara. Hal tersebut membuatnya semakin penasaran bagaimana jadinya jika webtoon tersebut dijadikan sebuah serial. "Saya sangat penasaran bagaimana hal ini akan diekspresikan dalam serial live-action," katanya.

Sejak awal, Choi Sung Eun percaya kepada Kim Sung Youn yang merupaan sutradara dari Itaewon Class, akan berhasil membuat webtoon tersebut menjadi serial live-action yang memuaskan. "Saya tertarik pada kejujurannya, dan saya merasa dia adalah seseorang yang akan mengeluarkan sesuatu yang baru dari saya, sebagai seorang aktor. Saya juga merasa kami akan bersenang-senang. Jadi bertemu dengannya sangat menyenangkan," katanya.

Serupa dengan Choi Sung Eun, Hwang In Youp juga sangat suka dengan webtoon aslinya dan pesan yang ingin disampaikan. "Ketika saya melihat seri webtoon aslinya, saya menyukainya, saya menyukai ceritanya. Ceritanya benar-benar bergema dengan saya, pesannya," kata Hwang In Youp.

Bertemu selama dua jam untuk proyek ini, Hwang In Youp justru terkesan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Kim Sung Youn. Biasanya, sutradara akan menanyakan hal-hal tentang seberapa mirip aktor dapat menggambarkan karakter yang ditawarkan.

"Tetapi dia sangat ingin tahu tentang saya, sebagai pribadi. Dan itu sangat menyentuh saya. Saya tergerak oleh pendekatannya untuk ingin mengenal saya sebagai pribadi, dan saya benar-benar ingin bekerja dengannya, itulah sebabnya saya memutuskan untuk menerima tawaran bermain di drama ini," kata Hwang In Youp.

Kim Sung Youn mengungkapkan alasan memilih Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, dan Hwang In Youp sebagai pemeran utama bukan hanya karena mereka cocok untuk memerankan karakter serial ini. Kim Sung Youn meilihat mereka memiliki sesuatu di dalamnya yang akan membawa sesuatu pada karakternya.

"Chang Wook, dia memiliki tampilan yang kekanak-kanakan, serta kemisteriusan yang dia miliki. Ketika dia benar-benar bisa pergi ke suasana gelap itu juga, dan saya merasa itu akan benar-benar membawa sesuatu yang sangat menarik dan memesona pada karakter Ri Eul," kata Kim Sung Youn.

"Sung Eun di depan kamera, ada rasa sedih yang dia bawa, yang mampu dia bawa di layar. Jadi saya merasa dia sangat cocok bagi seseorang untuk mengeluarkan sesuatu, beberapa lapisan yang dimiliki Ah Yi," katanya. "In Youp aktor yang menyenangkan. Karakter Na Il Deung, dia banyak menggertak, dan dia diam-diam naksir karakter ini Ah Yi, tetapi dengan In Youp memainkan peran itu telah membawa lapisan pesona lain ke karakter Il Deung."

The Sound of Magic sudah tayang di Netflix hari ini, Jumat, 6 Mei 2022 dengan total enam episode. "Drama ini akan membuat Anda berpikir tentang impian dan keajaiban yang dimiliki saat masih kecil. Jadi seperti dongeng, ini adalah kisah yang menghangatkan hati jadi saya harap semua orang dapat menikmati The Sound of Magic," kata Ji Chang Wook.

