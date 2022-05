Ji Chang Wook Alami Kesulitan Jadi Pesulap Misterius di Drama The Sound of Magic

Ji Chang Wook menghadiri konferensi pers The Sound of Magic pada Selasa, 3 Mei 2022. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Ji Chang Wook mengaku mengalami kesulitan berperan sebagai Ri Eul di drama The Sound of Magic. Ri Eul adalah seorang pesulap misterius yang ingin tetap menjadi anak-anak selamanya. Tinggal di reruntuhan taman hiburan yang ditinggalkan, ia membangkitkan rasa ingin tahu dan kecurigaan pada orang-orang yang tinggal di dekatnya.

"Dia adalah pesulap misterius, dia sangat menyukai sulap dan saat dia sudah tumbuh dewasa, dia tetap ingin menjadi anak kecil, dia adalah pesulap yang sangat misterius," kata Ji Chang Wook saat konferensi pers yang digelar pada Selasa, 3 Mei 2022.

Menurut Ji Chang Wook, Ri Eul akan terus membuat para penonton bertanya-tanya mengenai siapa dia sebenarnya. Ji Chang Wook mengatakan Ri Eul hidup di dunia ciptaannya sendiri dan selalu terlihat bahagia. Fokus utama Ji Chang Wook saat mendalami karakter Ri Eul adalah kembali mengenang masa kecilnya, selain chemistry dengan para pemain lain.

"Saya membutuhkan proses menemukan kembali perasaan masa kecil yang hilang ketika saya menjadi dewasa dan mimpi yang murni saya impikan ketika saya masih kecil," katanya.

Berperan sebagai pesulap merupakan pertama kali bagi Ji Chang Wook sepanjang karier keaktorannya. Peran ini sangat menantang bagi Ji Chang Wook dan untuk mengatasinya ia menyaksikan banyak video pesulap ternama Korea Selatan, Lee Eun Gyeol.

"Ini benar-benar sulit. Saya melihat banyak video pesulap Lee Eun Gyeol, tetapi saya harus lebih ekspresif saat melakukan sulap, dia seperti artis bukan hanya pesulap, jadi saya merasakan banyak tekanan," katanya.

Meski mengalami kesulitan, Ji Chang Wook merasa terlibat dalam The Sound of Magic merupakan pengalaman baru yang menyenangkan dan sangat berkesan. "Saya berterima kasih kepada diri saya sendiri, ini adalah kesempatan seumur hidup ketika saya memiliki kesempatan seperti ini, saya menjadi pesulap. Ada banyak persiapan, tetapi saya merasa itu adalah pengalaman yang berharga dan karena ini sangat menantang dan sulit," katanya.

The Sound of Magic mengikuti perjalanan hidup Yoon Ah Yi (Choi Sung Eun), siswa sekolah menengah yang harus merawat adik perempuannya setelah ayah mereka gagal dalam bisnis dan menghilang. Yoon Ah Yi bekerja berbagai pekerjaan paruh waktu untuk mencari nafkah. Suatu malam, dia menemukan dirinya menuju ke sebuah taman hiburan yang ditinggalkan di lingkungannya. Di sana, dia bertemu Ri Eul, seorang pesulap yang tampaknya telah menunggunya.

Drama musikal fantasi garapan sutradara Kim Sung Youn ini diangkat dari sebuah webtoon populer berjudul Annarasumanara karya Ha Il Kwon. The Sound of Magic akan tayang mulai Jumat, 6 Mei 2022 di Netflix dengan total enam episode. "Drama ini akan membuat Anda berpikir tentang impian dan keajaiban yang dimiliki saat masih kecil. Jadi seperti dongeng, ini adalah kisah yang menghangatkan hati jadi saya harap semua orang dapat menikmati The Sound of Magic," kata Ji Chang Wook.

