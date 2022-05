Jadwal Rilis The Marvels Mundur, Ditukar Ant-Man and the Wasp: Quantumania

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal perilisan film The Marvels tahun mengalami penundaan. Disney mengumumkan bahwa dua film terbaru produksi Marvel Studios, yaitu The Marvels dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania bertukar tanggal rilis, pada Jumat, 29 April 2022.

The Marvels yang merupakan sekuel dari Captain Marvel (2019) awalnya dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Februari 2023. Sementara Ant-Man and the Wasp: Quantumani merupakan film ketiga dalam seri Ant-Man dijadwalkan tayang pada 28 Juli 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania nantinya akan tayang lebih dulu, menggantikan The Marvels pada Februari 2023. The Marvels akan tayang Juli 2023. Orang dalam mengatakan keputusan ini diambil karena proses produksi Ant-Man and the Wasp: Quantumania telah selesai lebih dulu daripada The Marvels. Jadwal perilisan film Marvel Studios lainnya pada 2023, Guardians of the Galaxy Vol. 3, masih dijadwalkan untuk debut pada 5 Mei 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania diharapkan untuk melanjutkan alur cerita multiverse yang diluncurkan dengan serial Disney+ 2021, Loki, yang menampilkan Jonathan Majors sebagai He Who Remains, yang kematiannya menciptakan multiverse di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Majors akan memainkan penjahat utama dan varian dari karakter Loki miliknya, Kang the Conqueror. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas dan Michelle Pfeiffer semuanya kembali untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania, bersama dengan sutradara Peyton Reed.

Dibintangi aktor Korea Selatan, Park Seo Joon, The Marvels akan bergabung dengan dua acara Disney+ yaitu WandaVision (2021), yang memperkenalkan Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau dewasa, dan Ms. Marvel, yang akan memperkenalkan Iman Vellani sebagai superfan Captain Marvel, Kamala Khan. Brie Larson kembali sebagai Captain Marvel (alias Carol Danvers), dengan Nia DaCosta sebagai sutradara.

Ketiga karakter dari The Marvels, WandaVision, dan Ms. Marvel memiliki ikatan intrinsik di komik Marvel. "Ini menarik, dan sesuatu yang kami pikirkan dan kerjakan dengan banyak, yaitu bagaimana kami mendapatkan masing-masing ruang pahlawan yang sangat besar dan menarik ini dalam film berdurasi dua jam," kata sutradara Nia DaCosta sebelumnya mengatakan kepada Inverse tentang menyeimbangkan karakter dalam film, dikutip dari Comicbook pada Jumat, 29 April 2022.

VARIETY | COMICBOOK

