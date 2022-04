Kak Seto Rekomendasikan Film Kuntilanak 3 untuk Perkembangan Psikologi Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Kuntilanak 3 merupakan film horor keluarga yang akan tayang di masa libur Lebaran tahun ini. Psikolog Anak, Seto Mulyadi atau yang lebih akrab disapa Kak Seto menilai ini merupakan film yang sangat layak ditonton oleh anak-anak usia13 tahun ke atas.

Kak Seto yang hadir dalam acara peluncuran film Kuntilanak 3 pada Kamis, 21 April 2022 lalu terlihat sangat antusias dengan hadirnya film horor keluarga yang menghibur ini. Menurutnya film ini mengandung pesan moral yang dapat dipetik oleh para penonton khususnya anak-anak dan para orang tua mereka.

"Saya sangat menikmati film Kuntilanak 3 ini dan saya melihat film ini penuh dengan nasihat-nasihat berharga khususnya untuk perkembangan psikologi anak. Bagaimana anak-anak dan teman-teman mereka agar saling membantu, dan agar anak selalu percaya diri dan mensyukuri kelebihan yang mereka miliki. Bahwa setiap anak unik dan tidak dapat dibandingkan satu sama lain," kata Kak Seto.

Lima aktor cilik berbakat di film ini menjadi kekuatan tersendiri dari film Kuntilanak 3. Kak Seto menilai film ini dapat sekaligus menjadi edukasi untuk anak-anak. “Anak-anak agar menggunakan kelebihan mereka untuk hal-hal yang baik, tetap fokus dan berkonsentrasi dan gunakan potensi mereka untuk hal positif serta untuk kebaikan bersama,” katanya.

Berkat kecintaan terhadap dunia anak-anak, Kak Seto menyabet sejumlah penghargaan seperti The Outstanding Young Person of the World, Amsterdam; kategori Contribution to World Peace, dari Jaycess International pada 1987. Instagram/@kaksetosahabatanak

Kuntilanak 3 menceritakan tentang petualangan Dinda di Sekolah Mata Hati. Seusai pulang dari Ujung Sedo, Dinda merasa berbeda dari sebelumnya. Seakan ada kekuatan di dalam dirinya yang terlepas tiap kali amarah menguasai. Dan mungkin, Sekolah Mata Hati, tempat dimana para anak berkemampuan sakti belajar, bisa membantunya mengendalikan diri. Namun di sekolah tersebut, Dinda justru dipertemukan dengan Kuntilanak yang lebih kuat dan sekelompok orang yang mengetahui rahasia dan masa lalunya.

"Selain visual efek yang memanjakan mata film ini juga tepat sekali jika dinikmati oleh anak-anak dan keluarga karena selain ingin mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, film ini juga banyak mengangkat cerita tentang pentingnya untuk selalu mendukung keluargamu dalam keadaan apapun," kata sutradara Rizal Mantovani.

Kuntilanak 3 akan mulai tayang di bioskop Tanah Air mulai Sabtu, 30 April 2022 mendatang. Selain dibintangi kembali oleh lima aktor cilik berbakat seperti, Nicole Rossi, Andryan Bima, Ali Fikry, Adlu Fahrezy dan Ciara Nadine Brosnan, Kuntilanak 3 kali ini menampilkan banyak artis-artis papan atas seperti Sara Wijayanto, Nafa Urbach, Amink, Wafda Saifan, Nena Rosier dan masih banyak lagi.

