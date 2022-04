Ryan Gosling Jadi Agen CIA di Film The Gray Man yang akan Tayang di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - The Gray Man merupakan film aksi terbaru yang dihadirkan oleh Netflix tahun ini. Disutradarai oleh Joe dan Anthony Russo, film ini turut dibintangi oleh sejumlah aktor papan atas dunia, termasuk Ryan Gosling, Chris Evans, dan Ana de Armas.

Diangkat dari serial novel populer yang berjudul sama karya Mark Greaney, The Gray Man mengikuti kisah seorang agen CIA bernama Court Gentry (Ryan Gosling) alias Sierra Six. Setelah dibebaskan dari penjara dan direkrut ke dalam CIA oleh Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry menunjukkan kemampuan luar biasa dan menjadi seorang pembunuh bayangan ulung. Secara resmi, dia tidak ada, maka julukannya, The Gray Man.

Namun hidupnya berubah drastis ketika ia mendadak jadi orang yang diburu ke berbagai pelosok dunia oleh Lloyd Hansen (Chris Evans), mantan rekannya di CIA yang tak akan berhenti sebelum Gentry jatuh ke tangannya. Dalam perseteruan maut ini, seorang agen bernama Dani Miranda (Ana de Armas) siaga membantu Gentry.

“The Gray Man adalah karakter yang sangat misterius dengan masa lalu yang sangat rahasia. Intinya, dia hantu," kata Russo kepada Tudum, acara yang digelar Netflix. “Seorang minimalis, yang pekerjaannya bersembunyi di depan mata. Bunuh ketika dia perlu membunuh, dan menghilang."

The Gray Man. Dok. Netflix.

Sutradara menyampaikan alasan memilih Ryan Gosling sebagai pemeran utama sebagai The Gray Man. "Ryan luar biasa dalam mengomunikasikan volume melalui tampilan atau gerak tubuh," katanya. “Menciptakan kehidupan interior yang diterjemahkan dengan cara yang paling halus dan agung. Dia juga memiliki kontrol fisik yang luar biasa. Intinya, dia adalah The Gray Man (dikurangi perintah pembunuhan)."

Russo memiliki sejarah panjang dengan Chris Evans, yang mereka sutradarai dalam dua film Captain America serta franchise Avengers. Hal tersebut membuat ia tidak ragu untuk memilih mantan pahlawan ini sebagai penjahat di film ini.

“Chris adalah salah satu aktor paling berbakat secara teknis yang pernah bekerja dengan kami. Sangat terlatih. Ini memungkinkan dia untuk mengambil risiko besar sebagai seorang pemain,” kata Russo.

Ditulis oleh Joe Russo, Christopher Markus, dan Stephen McFeely, film ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor, dan Scott Haze. Jangan lewatkan keseruan dan aksi yang menegangkan di The Gray Man yang tayang perdana pada Jumat, 22 Juli 2022 hanya di Netflix.

Baca juga: Chris Evans dan Ryan Gosling Siap Bertarung di Film The Gray Man



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.