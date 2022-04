Chen EXO Selesaikan Wajib Militer Hari Ini, Fans Tak Sabar Tunggu Karyanya

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis utama dari grup idola Korea Selatan, Chen EXO telah menyelesaikan wajib militernya pada hari ini, Senin, 25 April 2022. Dia menjadi anggota keempat yang telah berhasil menjalankan semua rangkaian masa wajib militernya setelah Xiumin, D.O., dan Suho.

Chen mulai masuk wajib militer pada 26 Oktober 2020, bertugas sebagai tentara aktif setelah menyelesaikan pelatihan dasar. Sebelum berangkat wajib militer dia sempat memberikan hadiah kepada para EXO-L, sebutan untuk penggemar EXO, dengan merilis sebuah single bertajuk Hello.

Ayah dua anak ini juga menulis sebuah surat yang ditunjukkan untuk penggemarnya. Tepat sebelum keberangkatan, anggota EXO lainnya juga berkumpul untuk mengantarnya sekaligus melakukan tradisi dengan melakukan sesi foto bersama sembari memegang kepala anggota yang akan menjalankan wajib militer.

Pada akhirnya setelah 18 bulan ditinggal oleh pemilik nama asli Kim Jong Dae tersebut dalam menjalankan wajib militer, EXO-L segera bertemu kembali. Mereka sangat menantikan berbagai karya yang akan Chen tunjukkan kepada para penggemarnya setelah keluar dari wajib militernya.

Kai, Suho, dan Chen EXO saat fan signing dan promosi produk salah satu merek kosmetik Korea di Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019.

Begitu antusiasnya menunggu Chen kembali, hashtag #HelloAgainCHEN memuncaki trending di platform Twitter dengan total lebih dari 700 ribu tweets saat ini. Para penggemar saling menyambut kepulangan vokalis utama dari EXO tersebut dan berharap adanya karya terbaru atau unggahan terbaru terkait dirinya.

"Welcome Our Kim Chen Jongdae, tidak lama lagi bisa memdemgar lantunan suaranya yang indah," tulis @RosaliaMin***

"CHEN yang kami rindukan selama ini akhir nya kembali. Kembali kepada EXO & EXO-L, rindu melihat mu bahagia saat bernyanyi seperti ini. We love you our vocal king," tulis @nda***

"Congrats jongdae telah menyelesaikan wamil nya ditunggu kehadiranmu semoga jongdae selalu diberikan kesehatan our king vocal is back," tulis @Hellopo***

Chen EXO dikenal memiliki suara yang mampu membuat banyak orang terpikat. Sebelum melakukan wajib militer, dia juga aktif melakukan debut solonya sekaligus mengisi soundtrack untuk berbagai drama. Seperti halnya lagu Your Moonlight dalam drama Do You Like Brahms? dan Cherry Blossom Love Song untuk 100 Days My Prince.

DIAH RETNO ANDANI | ALLKPOP | CHANNEL KOREA

Baca juga: SM Entertainment Kabarkan Istri Chen EXO Melahirkan Anak Kedua

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.