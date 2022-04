Bubar 2016, 2NE1 Beri Kejutan Kembali Tampil Utuh di Coachella 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Girlband asal Korea Selatan, 2NE1 tampil pertama kalinya dalam tujuh tahun di panggung Coachella 2022 setelah grup mereka bubar pada 2016. Mereka kembali membawakan lagu paling hits mereka pada 2011, yaitu I Am the Best. Penampilan mereka merupakan bagian dari pengambilalihan 88rising di festival Coachella kemarin.

Dilansir dari Pitchfork, 2NE1 tampil dalam acara promosi kumpulan album 88rising, Heads in the Clouds Forever, di akhir pekan pembukaan Coachella 2022. 88rising memberikan kejutan besar, yaitu reuni dari girlband K-pop 2NE1. Grup yang terdiri dari empat anggota tersebut, yaitu CL, Dara, Bom, dan Minzy tersebut telah bubar enam tahun lalu.

Single 2NE1 yang dirilis 2011 berjudul I Am the Best menjadi sensasi internasional, akhirnya mendapatkan penempatan di iklan Microsoft AS dan tampil di upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin 2018. Album terakhir grup ini adalah Crush 2014, dan single terakhir Goodbye keluar pada 2017.

Dilansir dari Rolling Stone, 2NE1 memulai debutnya di bawah agensi YG Entertainment pada 2009 dan sukses sejak awal. Keempat anggotanya merupakan pelopor dalam bereksperimen dengan suara dan penampilan yang baru di K-pop pada saat itu. Pada 2012, mereka menjadi girl grup K-pop pertama yang memulai tur dunia.

Terdapat spekulasi bahwa ada kemungkinan reuni kejutan, tak lama setelah pengumuman dari unggahan akun Weibo resmi perusahaan manajemen dan label rekaman 88rising (sekarang sudah diubah). Mereka menyebutkan dan menandai 2NE1 bersama mantan pemimpin grup, CL, sebagai bagian dari lineup untuk promosi Heads in the Clouds Forever. Selain itu, seorang mantan anggota staf Park Bom berbagi bahwa dia berada di Los Angeles.

Dilansir dari NME, tahun lalu terungkap bahwa YG Entertainment dilaporkan berhenti menaungi 2NE1 setelah perusahaan tidak dapat "mengendalikan" anggota tertentu. Pada 17 Desember, YouTuber dan Mantan Reporter Hiburan Lee Jin Ho membuat beberapa klaim tentang sifat pembubaran 2NE1 pada 2016. Pernyataan Jin Ho muncul setelah wawancara dengan mantan anggota CL menjadi viral di Korea Selatan. CL mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang pembubaran grup melalui berita.

Jin Ho menduga bahwa setelah kepergian Minzy dari grup dan label, tiga anggota 2NE1 yang tersisa yaitu CL, Park Bom, dan Sandara Park telah merencanakan untuk bergerak maju sebagai trio dengan album baru.

Namun, rencana ini akhirnya dibatalkan. Meskipun lagu comeback trio dan rekaman album diduga telah selesai. Jin Ho mengatakan bahwa orang dalam mengklaim YG Entertainment membatalkan proyek tersebut karena memiliki waktu yang sulit untuk mengendalikan satu anggota pada saat itu.

Penampilan terakhir 2NE1 adalah di Mnet Asian Music Awards 2015, di mana CL menampilkan grup tersebut sebagai bagian dari set solonya. Di Coachella pada Sabtu, 16 April 2022, CL menampilkan single solo termasuk Spicy dari album terbaru Alpha, dan Hello Bitches pada 2015. Untuk final, sesama anggota Park Bom, Dara, dan Minzy naik ke atas panggung, dan keempatnya membawakan I Am the Best.

Setiap anggota 2NE1 tetap sibuk sejak perpisahan mereka, dengan penampilan televisi di Korea dan berbagai proyek solo. Dalam beberapa tahun terakhir, para anggota telah berbagi lebih banyak pertemuan rutin dan sering menggoda gagasan untuk kembali bersama.

