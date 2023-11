Profil CL Mantan Anggota Grup K-Pop 2NE1 yang Menyemangati G-Dragon Saat Tertuduh Kasus Narkoba

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota grup K-Pop 2NE1, Lee Chae Rin atau CL mendukung sahabatnya, G-Dragon yang sempat tersandung tuduhan kasus narkoba. Rapper Korea tersebut membuat unggahan spesial untuk G-Dragon di Instagram Story pribadinya pada Kamis, 16 November 2023. "G-DRAGON Guardians Of Daisy," demikian tulisan CL dalam unggahannya dilengkapi foto-foto dirinya bersama G-Dragon.

Kabar terbaru, pada Senin, 20 November 2023, Badan Kepolisian Metropolitan Incheon mengumumkan, sampel rambut G-Dragon dinyatakan negatif narkoba. Ini tes kedua yang yang hasilnya juga negatif. G-Dragon menegaskan akan mengambil jalur hukum terhadap penyebar konten dan komentar jahat terhadap dirinya ketika ia tertuduh.

Mengenal CL

CL mantan pemimpin girl group Korea Selatan 2NE1. Ia juga dikenal sebagai penyanyi, rapper, penulis lagu, dan produser rekaman di industri K-pop. Saat ini, ia berada di bawah naungan Very Cherry dan Schoolboy Records.

Dikutip dari IMDb, CL lahir di Seoul, Korea Selatan pada 26 Februari 1991. Semasa kecilnya pernah tinggal di Jepang, Amerika Serikat, dan Prancis. CL lulusan Berklee College of Music di Boston, Massachusetts.

CL mulai menyanyi pada usia 15 tahun. Ia mengikuti audisi untuk JYP Entertainment dan diterima pada 2006. CL tampil di Intro Big Bang. Debut pertama CL dengan DJ Uhm Jung-hwa pada 2008.

Dikutip dari The Famous People, CL bergabung dengan 2NE1 di bawah YG Entertainment pada 2009. Ia rapper utama dan merilis beberapa single termasuk Crush, Lollipop, I Don't Care, The Leaders, Baby I Miss You, If I Were You. Lagu ini sukses besar dan menempati banyak chart. Pada 2012, mereka memulai tur dunia.

Pada 2013, CL meninggalkan 2NE1 dan memulai karier solo. Debut solonya pada 28 Mei 2013 dengan single The Baddest Female. Dua tahun berikutnya, CL merilis album Revolution yang menampilkan lagu-lagu campuran eklektik dari hip hop, R&B, dan pop. Lewat album ini CL mendapatkan nominasi Artis Pendatang Baru Terbaik di Mnet Asian Music Awards.

Pada 2016 CL tampil di Amerika Serikat. Ia berkolaborasi dengan James Corden dalam singlenya Lifted. Pada tahun yang sama, ia juga menjadi idola K-pop wanita pertama yang muncul dalam daftar 100 Inovator Hypebeast, seperti dikutip dari KPopping.

CL meraih sejumlah penghargaan selama kariernya. Ia memenangkan '20's Style Award' di acara Choice Awards MNET 20. CL juga meraih gelar Artis Wanita Top di acara YinYueTai V-Chart Awards. Ia juga menjadi juri di reality show dan model untuk beberapa merek perawatan kulit, termasuk Adidas dan Puma.

