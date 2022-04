Brie Larson Si Captain Marvel Gabung di Film Fast and Furious 10

TEMPO.CO, Jakarta - Brie Larson secara resmi akan bergabung dalam film Fast and Furious 10, pengumuman tersebut diwartakan pada 9 April 2022. Kabar ini disampaikan aktor utama dalam film ini, Vin Diesel (@vindiesel), melalui instagram resmi sang aktor. Kabar bergabungnya Brie Larsons pun disambut hangat khususnya para penggemar film aksi dan laga ini.

Melansir dari britannica.com, pemilik nama lengkap Brianne Sidonie Desaulniers ini merupakan aktris asal Amerika yang lahir pada 1 Oktober 1989. Namanya mulai dikenal publik tatkala dirinya membintangi sebuah film berjudul Room (2015). Berkat peran apiknya, perempuan kelahiran Sacramento ini mendapatkan penghargaan Academy Awards.

Ketertarikan Brie Larson dengan dunia akting sudah nampal sejak kecil. Minatnya untuk terjun ke dunia peran pun didukung penuh oleh kedua orangnya. Brie mulai belajar seni drama pada usia awal 6 tahun.

Debutnya sebagai seorang aktris dimulai ketika membintangi iklan parodi dalam acara The Tonight Show with Jay Leno di usianya yang masih belia. Kemudian, pada 1999, Brie tampil dalam acara Touched by an Angel. Tahun berikutnya, yakni sekitar 2001-2002, Brie muncul sebagai putri dari tokoh utama acara sitcom bertajuk Raising Dad.

Selain bakatnya sebagai aktris, Brie secara bersamaan juga terjun ke dunia musik. Melansir dari imdb.com, Pada usia ke-13 tahun, Brie mendapatkan kontrak rekaman pertamanya di Universal Records dengan Tommy Mottola pada 2005 silam. Karir musiknya pun terus berkembang. Bahkan, rilisan rekamannya bertajuk Finally Out of P.E ini sukses di pasaran sehingga Brie sempat mengadakan tur nasional.

Pada 2009, Brie mulai berusaha meninggalkan citra ‘aktris cilik’ dengan mencoba membintangi Tanner Hall (2009), sebuah drama dewasa bertema komedi gelap. Bakat aktingnya pun tidak perlu diragukan lagi. Dikutip dari blogograph.com, beberapa peran yang dibintanginya dalam film The Beautiful Ordinary (2007) sebagai sesesorang yang independen mendapat pujian dari banyak pihak.

Dan tentu saja perannya sebagai superhero, Captain Marvel mendongkrak namanya lebih tinggi. Projek film terbarunya adalah Fast and Furious 10. Film ini dikabarkan akan dirilis pada 19 Mei 2023 mendatang.

NAOMY A. NUGRAHENI

